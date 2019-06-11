Погибших может быть больше: видео и фото пожара в Одесской психбольнице

Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

Пожар в психиатрической больнице Одессы был такой силы, что горели деревья растущие неподалеку

Пожар в Одесской психиатрической больнице, расположенной по адресу улица Академика Воробьева, вспыхнувший в понедельник, 10 июня, унес жизни шести человек. Известно, что горело ветеранское отделение больницы, где в том числе находились лежачие больные, пишет "Думская".

Сообщается, что жертв может быть больше. На момент возникновения пожара в здании находился 57 человек, среди которых и три работника больницы. Из самого отделения эвакуировали 15 человек. Среди погибших - медсестра больницы.

Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил отделение №7, в в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Говорят, что "оттуда доносились душераздирающие крики людей".

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Очевидцы трагедии говорят, что огонь охватил даже деревья, растущие рядом.

Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

По состоянию на 23:26 в ГСЧС сообщили, что возгорание в отделении было ликвидировано. Также там рассказали, что тушение пожара осложняло низкое давление в гидрантах.

Пожар в Одесской психбольнице (видео: YouTube/Думская)

Сразу после ликвидации пожара из отделения достали тела четырех человек - трех пациентов и медсестру. Позже в больнице от отравления дымом скончалось еще два человека. Еще несколько человек в больнице в тяжелом состоянии.

Пожар в Одесской психбольнице (видео: YouTube/Думская)

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