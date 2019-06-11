ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Погибших может быть больше: видео и фото пожара в Одесской психбольнице

STYLERПроисшествия    11.06.2019 - 08:11
Погибших может быть больше: видео и фото пожара в Одесской психбольнице
Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

Пожар в психиатрической больнице Одессы был такой силы, что горели деревья растущие неподалеку

Пожар в Одесской психиатрической больнице, расположенной по адресу улица Академика Воробьева, вспыхнувший в понедельник, 10 июня, унес жизни шести человек. Известно, что горело ветеранское отделение больницы, где в том числе находились лежачие больные, пишет "Думская".

Сообщается, что жертв может быть больше. На момент возникновения пожара в здании находился 57 человек, среди которых и три работника больницы. Из самого отделения эвакуировали 15 человек. Среди погибших - медсестра больницы.

 

Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

По словам очевидцев, огонь очень быстро охватил отделение №7, в в котором проходили лечение ветераны Второй мировой и Афганистана. Говорят, что "оттуда доносились душераздирающие крики людей".

Площадь пожара превысила 500 квадратных метров. Очевидцы трагедии говорят, что огонь охватил даже деревья, растущие рядом. 

 

Пожар в Одесской психбольнице (фото: dumskaya.net)

По состоянию на 23:26 в ГСЧС сообщили, что возгорание в отделении было ликвидировано. Также там рассказали, что тушение пожара осложняло низкое давление в гидрантах.

Пожар в Одесской психбольнице (видео: YouTube/Думская)

Сразу после ликвидации пожара из отделения достали тела четырех человек - трех пациентов и медсестру. Позже в больнице от отравления дымом скончалось еще два человека. Еще несколько человек в больнице в тяжелом состоянии.

Пожар в Одесской психбольнице (видео: YouTube/Думская)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в поезде Киев-Херсон произошло возгорание, и вагон начал наполняться дымом. Ситуация осложнялась тем, что ЧП произошло поздно ночью, когда все пассажиры спали.

Также мы писали о том, что одна из пассажирок "Суперджета" погибла в хвосте самолета в аэропорту Шереметьево в Москве, пытаясь спасти детей.

Зеленский поручил Гройсману создать комиссию по расследованию пожара в Одессе В Одессе произошел пожар в психиатрической больнице, есть жертвы
Новости Украины пожар
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь