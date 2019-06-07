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На Волыни прямо на ходу загорелась электричка (фото)

STYLERЖизнь    07.06.2019 - 12:59
На Волыни прямо на ходу загорелась электричка (фото)
На Волыни на ходу загорелась электричка (фото: коллаж РБК-Украина)

В пригородном поезде на тот момент находились пассажиры

На Волыни прямо на ходу загорелась электричка с пассажирами, из-за чего поезд №6394 Ковель - Сарны на перегоне Чарторийск - Маневичи пришлось остановить. Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Непоправимые последствия могли произойти из-за возгорания оборудования моторной секции, однако Укрзализныце удалось вовремя ликвидировать пожар, отцепить неисправную моторную секцию и доставить пассажиров другим локомотивом на станцию Маневичи. 

"7 июня этого года около 5:30 часов на перегоне Чарторийск - Маневичи в результате возгорания оборудования моторной секции остановился пригородный поезд №6394 Ковель - Сарны. Пострадавших нет. Причина инцидента выясняется", - сказано в сообщении.

На Волыни прямо на ходу загорелась электричка (фото)На Волыни на ходу загорелась электричка (фото: uz.gov.ua)

Также отмечается: "Силами пожарного поезда станции Ковель и подразделений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) пожар ликвидирован".

Напомним, что Укрзализныця начнет возвращать доплаченные деньги за кондиционер, если он не будет работать после официальной жалобы пассажира.

Ранее сообщалось, что Укрзализныця заплатит 3,6 миллиона гривен за ремонт кондиционеров в вагонах.

Мы также писали о том, что Укразализныця попала в скандал из-за состояния пригородных электричек.

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