Пожежа в психлікарні Одеси: стали відомі імена загиблих

Пожежа в психлікарні Одеси (фото: колаж РБК-Україна)

У пожежі в одеській психлікарні загинули пацієнти і медсестра

Пожежа в Одесі в психлікарні сталася в понеділок, 10 квітня. В результаті інциденту загинули шість осіб, інших шістьох госпіталізували у важкому стані.

Стало відомо, що у пожежі загинула медсестра Юлія Нікітіна, яка пожертвувала своїм життям, щоб врятувати пацієнтів Одеської психіатричної лікарні.

За словами одеситки Людмили Власової, жінка допомагала хворим покинути лікарню, але сама задихнулася від чадного газу. Загибла була 1964 року народження.

Юлія Нікітіна, медсестра одеської психлікарні (фото з соцмереж)

Стали відомі також і інші імена загиблих: Марія Пастернак 1934 року народження; Семен Клапчук 1934 року народження; Лідія Поровкова 1934 року народження; Галина Тодорова 1937 року народження; Михайло Лазарєв 1928 року народження.

У зв'язку з трагедією в Одесі 12 червня оголошено траур. Крім того, чиновники також пообіцяли видати матеріальну допомогу постраждалим і сім'ям загиблих. Близькі загиблих отримають по 100 тисяч гривень, а родичі потерпілих - по 50 тисяч гривень.

Пожежа в одеській психлікарні (фото: dumskaya.net)

Співробітники поліції зробили фотографії всіх пацієнтів, щоб перевірити їх особистості, оскільки не всі пам'ятають свої імена.

Стало відомо, що пожежа почалася під навісом, де сушили білизну. Там були матраци, які загорілися. Є припущення, що пожежа могла виникнути через необережність пацієнтів, адже у них були сірники та цигарки.

За фактом пожежі відкрито кримінальне провадження. За версією рятувальників, причина загоряння - занесення вогню ззовні.

Нагадаємо, що на Волині прямо на ходу загорілася електричка. При цьому в поїзді на той момент перебували пасажири.

Раніше повідомлялося, що в Харківській області горіло відділення з нафтопереробки.