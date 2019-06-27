Пожар под Киевом: шокирующее видео с высоты птичьего полета

Под Киевом в среду вечером произошел масштабный пожар. В селе Петропаловская Борщаговка Киево-Святошинского района загорелся огромный склад с секонд-хендом.

Общая площадь возгорания – 2500 кв.м. Пожар был настолько огромным, что его было видно из разных районов столицы. В течении двух часов пожар был потушен, и сотрудники ГСЧС сообщили, что пострадавших в результате возгорания нет.

Однако позже стало известно, что существует угроза попадания продуктов горения в Святошинский район. Специалисты сделали замеры воздуха на наличие аммиака, кислорода, углекислого газа, диоксида серы, сероводорода, угарного газа и оксида азота.

И хотя контрольные замеры на территории Подольского, Святошинского и Соломянского районов показали, что загрязненность воздуха не превышает предельно-допустимые нормы, жителям порекомендовали ограничить пребывание на свежем воздухе, держать окна закрытыми и провести влажную уборку в доме.

Кроме того, в сеть попало впечатляющие видео пожара складов с секонд-хендом, снятое с высоты птичьего полета. На видео видно густой черный дым, который несет в сторону гипермаркета Ашан.

Пожар на Петропаловской Борщаговке с высоты птичьего полета (YouTube/360 TV)

Напомним, ранее мы писали о том, что жителей столицы предупредили об опасности для здоровья из-за масштабного пожара на складе секонд-хенда под Киевом.

А также мы рассказывали о том, что на Киев обрушилась разрушающая гроза.