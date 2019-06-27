Пожежа під Києвом: шокуюче відео з висоти пташиного польоту

Під Києвом у середу ввечері сталася масштабна пожежа. У селі Петропаловська Борщагівка Києво-Святошинського району загорівся величезний склад з секонд-хендом.

Загальна площа займання – 2500 кв. м. Пожежа була настільки величезною, що її було видно з різних районів столиці. Протягом двох годин пожежу було приборкано, і співробітники ДСНС повідомили, що постраждалих в результаті пожежі немає.

Проте пізніше стало відомо, що існує загроза потрапляння продуктів горіння в Святошинський район. Фахівці зробили заміри повітря на наявність аміаку, кисню, вуглекислого газу, діоксиду сірки, сірководню, чадного газу та оксиду азоту.

І хоча контрольні заміри на території Подільського, Святошинського та Солом'янського районів показали, що забрудненість повітря не перевищує гранично-допустимі норми, жителям рекомендували обмежити перебування на свіжому повітрі, тримати вікна закритими і провести вологе прибирання в домі.

Крім того, в мережу потрапило вражаючі відео пожежі складів з секонд-хендом, зняте з висоти пташиного польоту. На відео видно густий чорний дим, який несе в бік гіпермаркету Ашан.

Пожежа на Петропаловской Борщагівці з висоти пташиного польоту (YouTube/360 TV)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що жителів столиці попередили про небезпеку для здоров'я через масштабну пожежу на складу секонд-хенду під Києвом.

А також ми розповідали про те, що на Київ обрушилася руйнівна гроза.