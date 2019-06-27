Пожар под Киевом: жителей столицы предупредили об опасности для здоровья

Пожар под Киевом на складах стал причиной угрозы загрязнения воздуха (фото: коллаж РБК-Украина)

Пожар на складах секонд-хенда может стать проблемой для самочувствия киевлян

Пожар под Киевом произошел вчера, 26 июня, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда (2500 кв. м.). Об этом говорится в сообщении КГГА.

По данным ведомства, вчера замеры воздуха не показали загрязнений, но ситуация может измениться из-за сильных порывов ветра.

Чтобы ограничить попадание вредных веществ в организм эксперты советуют жителям Киева поменьше находиться на открытом воздухе. Особенно это касается детей и беременных женщин.

Кроме того, окна следует держать закрытыми, особенно ночью и ранним утром. Открытое окно необходимо завесить влажной тканью и периодически ее менять.

Также следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха и проводить влажную уборку. Чтобы увеличить влажность воздуха можно поставить емкости с водой.

В такие моменты также необходимо больше принимать жидкости - до 2-3 литров в день для взрослых.

Пожар под Киевом на складах стал причиной угрозы загрязнения воздуха (видео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області)

Не стоит гулять под дождем, а если вы попали под дождь, то следует постараться как можно быстрее принять душ. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.

Пожар под Киевом на складах стал причиной угрозы загрязнения воздуха (видео: YouTube/informator.ua)

Напомним, что Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте, на которой начался пожар.

Ранее сообщалось о том, что под Днепром загорелась электричка на ходу, чтобы спастись люди выпрыгивали из вагонов.