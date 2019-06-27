Пожар под Киевом: жителей столицы предупредили об опасности для здоровья

Пожар на складах секонд-хенда может стать проблемой для самочувствия киевлян
Пожар под Киевом произошел вчера, 26 июня, в селе Петропавловская Борщаговка. На территории бывшего резинового завода загорелись склады секонд-хенда (2500 кв. м.). Об этом говорится в сообщении КГГА.
По данным ведомства, вчера замеры воздуха не показали загрязнений, но ситуация может измениться из-за сильных порывов ветра.
Чтобы ограничить попадание вредных веществ в организм эксперты советуют жителям Киева поменьше находиться на открытом воздухе. Особенно это касается детей и беременных женщин.
Кроме того, окна следует держать закрытыми, особенно ночью и ранним утром. Открытое окно необходимо завесить влажной тканью и периодически ее менять.
Также следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха и проводить влажную уборку. Чтобы увеличить влажность воздуха можно поставить емкости с водой.
В такие моменты также необходимо больше принимать жидкости - до 2-3 литров в день для взрослых.
Пожар под Киевом на складах стал причиной угрозы загрязнения воздуха (видео: YouTube/ГУ ДСНС України у Київській області)
Не стоит гулять под дождем, а если вы попали под дождь, то следует постараться как можно быстрее принять душ. Если у вас появилась одышка, кашель или бессонница, необходимо обратиться к врачу.
Пожар под Киевом на складах стал причиной угрозы загрязнения воздуха (видео: YouTube/informator.ua)
Напомним, что Кличко чуть не погиб во время отдыха на яхте, на которой начался пожар.
Ранее сообщалось о том, что под Днепром загорелась электричка на ходу, чтобы спастись люди выпрыгивали из вагонов.