Под Киевом произошел маштабный пожар на складе

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

К тушению привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС

В селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района возник пожар на территории склада с секонд-хендом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как сообщается, пожар возник на площади 2 500 кв. м. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению привлечены 70 спасателей и 13 единиц техники ГСЧС. Создается резерв сил.

Отметим, что пожар настолько масштабный, что ее видно с разных уголков Киева.

Фото: пожар (dsns.gov.ua)

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в феврале спасатели тушили пожар на территории Полтавской городской свалки твердых бытовых отходов в селе Макуховка Полтавского района.

Кроме того, в Казахстане в городе Арыси на складе воинской части произошел взрыв. В результате возгорания на одном из арсеналов произошел взрыв.

Также в Ровенской области произошел пожар на свалке. Площадь пожара составляет 0,5 га. Площадь свалки - 21,15 га. Отмечалось, что ситуация контролируется, распространения огня нет.