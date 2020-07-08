Пожар в хостеле с украинцами в Польше: стал известен мотив поджигателя

В Польше подожгли хостел с украинцами (коллаж: РБК-Украина)

Польская полиция выяснила мотивы поджигателя хостела, в котором проживали граждане Украины

Поджог хостела с украинцами в Польше в городе Погожице в коммуне Хшанув устроил 42-летний местный житель. Как выяснили правоохранители, злоумышленник пошел на преступление намеренно.

Сейчас подозреваемый арестован. Районный суд удовлетворил ходатайство прокурора и применил меру пресечения в отношении поляка в виде 3-месячного предварительного заключения. Об этом передает Chrzanow.Naszemiasto.

Поджигателю грозит до 10 лет тюрьмы за "создание ситуации, угрожающей жизни или здоровью многим лицам или имуществу в крупных размерах".

Инцидент произошел в прошлую субботу после обеда, когда в стареньком здании, в котором находился отель, начался пожар. Люди самостоятельно покинули горящий хостел, причем некоторым пришлось выпрыгивать из окна, но никто не пострадал.

Пожар охватил в основном первый этаж здания. Тушили его более 90 пожарных. Огонь удалось локализовать примерно за два часа, но полностью ликвидировать смогли только утром в воскресенье. Здание имело каркасную конструкцию с многослойными стенами, поэтому мероприятия длились так долго.

В этом хостеле основными арендаторами являются граждане Украины, которые приехали в Польшу на заработки. Отмечается, что там проживали семейные пары, даже с детьми. Всего это 12 человек.

Большинство жителей отеля были заняты в бизнесе владельца: занимались строительством в соседних производственных компаниях.

По словам представителя полиции, 42-летний поляк из Хшанува, также арендатор, был трудным и конфликтным человеком. Длительное время он создавал проблемы другим жителям.

"Однако конфликт был основан не на национальной, а на личной почве. У него был конфликт с другим поляком", - рассказала Катарина Добковска из Хшанувской полиции.

По версии следствия, злоумышленник устроил пожар намеренно - об этом убедительно свидетельствуют собранные доказательства. Мужчина был задержан в тот же день.

Здание в результате пожара почти полностью сгорело. Сейчас в нем уже никто не проживает. Владелец отеля и работодатель предоставили всем арендаторам жилье в другой гостинице.

"Мы не получили просьбу о помощи людям, которые потеряли свои дома", - объясняет мэр Хшанува Роберт Машиашек.

Ранее сообщалось, что недавно в Польше столкнулись несколько автобусов, среди раненых украинцы.

Напомним, что в конце июня в Германии пьяные польские дальнобойщики жестоко избили украинцев.