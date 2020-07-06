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В Польше столкнулись несколько автобусов, среди раненых украинцы

Новости » Происшествия     06.07.2020 - 16:05
В Польше столкнулись несколько автобусов, среди раненых украинцы
Фото: один из автобусов (скрин с видео miastokolobrzeg.pl)

В целом ранения получили 14 пассажиров

В Польше произошло ДТП с участием двух пассажирских автобусов и микроавтобуса. Ранения получили две украинки.

Об этом РБК-Украина сообщил директор консульского департамента МИД Украины Сергей Погорельцев.

По его словам, инцидент произошел вчера около 20:00 на автодороге между населенным пунктом Рогова и Дзвижина в Западнопоморском воеводстве.

"Произошло ДТП с участием двух рейсовых автобусов и микроавтобуса. По предварительной информации консульства Украины в Гданьске, в результате ДТП два гражданки Украины получили травмы различной степени тяжести", - сообщил Погорельцев.

По его словам, одной украинке уже оказана первая медицинская помощь, ее выписали из больницы.

"Вторая наша соотечественница находится в больнице городе Колобжег, угрозы для ее жизни нет", - добавил он.

По информации местных СМИ, во время движения автобуса не разминулись на дороге, столкнувшись лоб в лоб. В результате ДТП ранения получили 14 пассажиров.

Напомним, это уже не первое ДТП с ранеными украинцами в Польше.

Несколько дней назад возле польского города Богуславице столкнулись два грузовика и рейсовый автобус, в котором путешествовали граждане Украины, пострадали несколько десятков человек.

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Автор: Анастасия Светлевская

Теги Новости Украины ДТППольша
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