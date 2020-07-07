В Польше подожгли хостел с украинцами: появились фото и детали

В Польше загорелся хостел (коллаж: РБК-Украина)

В Польше произошел пожар в хостеле, где жили украинцы

В Польше подожгли хостел, где жило 12 человек, большинство из них заробитчане из Украины. Пожар случился 5 июля в Погожице (Малопольское воеводство). Предполагаемых виновников уже задержали. Ими оказались поляки, которые жили там же. Их мотивы пока неизвестны.

Пожар случился ночью, но к счастью жертв удалось избежать. Людей оперативно эвакуировали из горящего здания. Как сообщает Gazeta Krakowska, речь пока что идет про две версии - кроме поджога рассматривается вероятность короткого замыкания.

К счастью все, кто находился в двухэтажном здании, включая граждан Украины, успели вовремя покинуть помещение, иначе беды было бы не миновать - ведь хостел сгорел почти дотла.

Работодатель уже предоставил украинцам новое жилья, а госпитализация людям не понадобилась.

Пожар в хостеле в Польше (фото: gazetakrakowska.pl)

Ранее мы писали, что пострадавшие от взрыва дома на Позняках в Киеве впервые увидели новые квартиры, сертификаты на которые им вручил Владимир Зеленский.

Также сообщалось, что в Новой Каховке произошел масштабный пожар в многоэтажке, появилось фото и видео инцидента.

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Автор: Светлана Мащенко