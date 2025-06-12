Позбутися жиру на животі після 50 років - реально! Названо дієвий спосіб

Що таке правило 3-3-3

Правило 3-3-3 - це протокол тренувань без спортзалу, розроблений з трьох кіл, трьох вправ на кожне коло та трьох раундів кожного кола. Він включає різні вправи, такі як присідання, віджимання та станова тяга, які зазвичай виконуються протягом певного часу з короткими періодами відпочинку в стилі табата, повторюючи кожне коло тричі.

Зазвичай менопауза розпочинається у віці 50 років, але може і раніше.

Дієтолог та нутриціолог Жанель Бобер розповіла, що жир на животі під час менопаузи важко позбутися через гормональні зміни, зокрема, значне зниження рівня естрогену та підвищення рівня тестостерону, що призводить до збільшення жиру до середини тіла.

Жінки також відчувають втрату м’язової маси та зміни чутливості до інсуліну та лептину, гормонів, що регулюють реакцію голоду та метаболізм. Ці зміни можуть підвищити апетит і зменшити процеси спалювання жиру, а зменшення м’язової маси означає зниження метаболізму.

Чому це корисно під час менопаузи

Коли справа доходить до менопаузи, правило 3-3-3 може бути досить корисним у боротьбі з жиром на животі. Головне - послідовність у довгостроковій перспективі.

Цей режим займає лише 20-30 хвилин, не потребує спортзалу та легко вписується у ваш спосіб життя. Дотримання режиму дуже важливе під час менопаузи, тому що відбувається багато змін в організмі.

Схема 3-3-3 чергує кардіо та силові вправи, що дозволяє збільшувати інтенсивність ваших тренувань.

Вправи з опором та швидкими переходами створюють той самий високоінтенсивний інтервальний тренінг, який може бути корисним для жінок, що переживають менопаузу. Під час кожного тренування використовуються повноцінні функціональні рухи тіла.

Цей режим сприяє росту м'язів та окисленню жирів, підтримуючи при цьому високий рівень метаболізму.