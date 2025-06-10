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Тренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мрії

Вівторок 10 червня 2025 17:23
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Тренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мрії Тренер Дженніфер Еністон назвала секрети для отримання ідеального тіла (колаж: РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Тренерка Дженніфер Еністон Дені Коулман розкрила дві ефективні поради, які сприяють досягненню як швидких, так і тривалих результатів у спорті. Також вона названа оптимальну кількість тренувань на тиждень.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's health.

Як часто займатися спортом

Під час встановлення регулярного режиму тренувань одним із перших кроків є визначення частоти тренувань. Занадто часті заняття можуть призвести до перетренування та відсутності послідовності, тому ви не побачите результатів.

Тренер завжди рекомендує займатися спортом 3-4 рази на тиждень.

"Чотири - це мрія тренера, тоді як три - це трохи реалістичніше для графіків людей", - сказала експерт.

Також вона назвала звички, яких варто дотримуватись, якщо ви починаєте тренуватись з нуля.

Тренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мріїДженніфер Еністон та Дені Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)

Почніть з малого

За словами експерта, це звучить так банально та просто, але "я б щодня оберу послідовність, а не інтенсивність".

Варто щодня додавати будь-який рух у своє життя. Почніть з малого, а потім поступово збільшуйте масштаби.

Одна з основних помилок людей - це виконувати відразу інтенсивні тренування. Тоді м’язи, суглоби та серце можуть не витримати, що призведе до травм або перевтоми.

Організму потрібен час, щоб звикнути до нових фізичних навантажень. Починаючи з малого, ви даєте йому можливість поступово адаптуватися. Також це підвищує мотивацію і бажання продовжувати тренування.

Не тисніть на себе

Експерт зазначила, що не потрібно завжди виснажуватись на всі 100%. Тіло потребує часу для адаптації до нових навантажень. Якщо давати йому занадто багато зразу, організм не встигає відновитися.

Тож на початку занять спортом краще прислухатися до свого тіла, починати з помірних навантажень і поступово їх збільшувати. Це допоможе уникнути проблем і зробить тренування приємними та корисними.

Тренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мріїТренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мріїТренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мріїДженніфер Еністон та Дені Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)

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