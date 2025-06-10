Тренер Дженніфер Еністон розкрила секрети, які допоможуть побудувати тіло мрії
Тренерка Дженніфер Еністон Дені Коулман розкрила дві ефективні поради, які сприяють досягненню як швидких, так і тривалих результатів у спорті. Також вона названа оптимальну кількість тренувань на тиждень.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Women's health.
Як часто займатися спортом
Під час встановлення регулярного режиму тренувань одним із перших кроків є визначення частоти тренувань. Занадто часті заняття можуть призвести до перетренування та відсутності послідовності, тому ви не побачите результатів.
Тренер завжди рекомендує займатися спортом 3-4 рази на тиждень.
"Чотири - це мрія тренера, тоді як три - це трохи реалістичніше для графіків людей", - сказала експерт.
Також вона назвала звички, яких варто дотримуватись, якщо ви починаєте тренуватись з нуля.
Дженніфер Еністон та Дені Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)
Почніть з малого
За словами експерта, це звучить так банально та просто, але "я б щодня оберу послідовність, а не інтенсивність".
Варто щодня додавати будь-який рух у своє життя. Почніть з малого, а потім поступово збільшуйте масштаби.
Одна з основних помилок людей - це виконувати відразу інтенсивні тренування. Тоді м’язи, суглоби та серце можуть не витримати, що призведе до травм або перевтоми.
Організму потрібен час, щоб звикнути до нових фізичних навантажень. Починаючи з малого, ви даєте йому можливість поступово адаптуватися. Також це підвищує мотивацію і бажання продовжувати тренування.
Не тисніть на себе
Експерт зазначила, що не потрібно завжди виснажуватись на всі 100%. Тіло потребує часу для адаптації до нових навантажень. Якщо давати йому занадто багато зразу, організм не встигає відновитися.
Тож на початку занять спортом краще прислухатися до свого тіла, починати з помірних навантажень і поступово їх збільшувати. Це допоможе уникнути проблем і зробить тренування приємними та корисними.
Дженніфер Еністон та Дені Коулман (фото: instagram.com/dani_bcoleman)
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