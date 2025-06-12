Избавиться от жира на животе после 50 лет - реально! Назван действенный способ

Что такое правило 3-3-3

Правило 3-3-3 - это протокол тренировок без тренажерного зала, разработанный из трех кругов, трех упражнений на каждый круг и трех раундов каждого круга. Он включает различные упражнения, такие как приседания, отжимания и становая тяга, которые обычно выполняются в течение определенного времени с короткими периодами отдыха в стиле табата, повторяя каждый круг трижды.

Обычно менопауза начинается в возрасте 50 лет, но может и раньше.

Диетолог и нутрициолог Жанель Бобер рассказала, что от жира на животе во время менопаузы трудно избавиться из-за гормональных изменений, в частности, значительного снижения уровня эстрогена и повышения уровня тестостерона, что приводит к увеличению жира к середине тела.

Женщины также испытывают потерю мышечной массы и изменения чувствительности к инсулину и лептину, гормонам, регулирующим реакцию голода и метаболизм. Эти изменения могут повысить аппетит и уменьшить процессы сжигания жира, а уменьшение мышечной массы означает снижение метаболизма.

Почему это полезно во время менопаузы

Когда дело доходит до менопаузы, правило 3-3-3 может быть довольно полезным в борьбе с жиром на животе. Главное - последовательность в долгосрочной перспективе.

Этот режим занимает всего 20-30 минут, не требует спортзала и легко вписывается в ваш образ жизни. Соблюдение режима очень важно во время менопаузы, потому что происходит много изменений в организме.

Схема 3-3-3 чередует кардио и силовые упражнения, что позволяет увеличивать интенсивность ваших тренировок.

Упражнения с сопротивлением и быстрыми переходами создают тот самый высокоинтенсивный интервальный тренинг, который может быть полезным для женщин, переживающих менопаузу. Во время каждой тренировки используются полноценные функциональные движения тела.

Этот режим способствует росту мышц и окислению жиров, поддерживая при этом высокий уровень метаболизма.