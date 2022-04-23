Появился телеграм-бот для тех, кто хочет стать волонтером и помогать украинцам

“Работа в тылу” создала телеграм-бот, где можно подписаться на конкретные направления волонтерства и работы и получать новые объявления с сайта прямо в мессенджер.

Для офлайн работ Бот также учитывает локацию: будь-то один или несколько городов, целая область или вся Украина.

Преимущества бота:

1. Категории можно выбрать самостоятельно и таким образом фильтровать запросы.

2. Можно выбрать, получать запросы на “волонтерство”, “оплачиваемую работу” или все вместе.

3. Не нужно постоянно мониторить сайт. Достаточно подписаться один раз на бота и заходить только когда получаешь интересный запрос.

Почему это - отличная новость для пользователей, компаний и организаций:

1. Бот персонализирует запросы. Неважно, ваша потребность с IT или агросферы - бот все растасует и адресно разошлет ее соответствующим людям, кому это интересно.

2. Бот учитывает географию, где находится работа: будь-то один или несколько городов, целая область вся Украина или заграница. Это полезно, когда офисы находятся в нескольких местах.

3. Это удобно для пользователей. Они подписываются на конкретное направление и получают новые объявления с сайта прямо в мессенджер.

4. Это бесплатно!

За первые сутки с момента запуска бота на него уже подписалось 2000 пользователей.

Мы призываем все организации и компании публиковать свои запросы у нас на платформе https://v-tylu.work

Здесь десятки тысяч людей ждут и готовы откликнуться.

Каковы следующие шаги по нашему боту:

1. Мы планируем охватить всю Европу, ведь украинцы сейчас почти всюду.

2. Возможность создавать профили кандидатов прямо из бота, чтобы таким образом повысить качество соответствия вакансия - кандидат.

О проекте:

“Работа в тылу” украинская биржа волонтерства, помощи и работы. Главная цель платформы — содействовать организациям, компаниям и волонтерам быстро находить друг друга по всей Украине и за ее пределами.