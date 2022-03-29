В Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022": какую помощь можно получить
В Украине заработал официальный телеграмм-бот для эвакуации и сайт поддержки для украинцев, которые оказались в сложной ситуации.
Что это за сайт, какая там есть информация и как воспользоваться чат-ботом – читайте ниже.
Телеграмм-бот Эвакуация 2022
С помощью чат-бота можно получить:
информацию об эвакуации их вашего населенного пункта
гуманитарную помощь
медицинскую помощь и лекарства
Чтобы узнать об эвакуации из вашего населенного пункта, нужно выбрать область, район, громаду, населенный пункт и написать свой адрес.
Если вы нуждаетесь в эвакуации или другой помощи – обращайтесь на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека: 0 800 50 17 20 (бесплатно). Линия работает круглосуточно.
Как использовать чат-бот Эвакуация 2022
- Зайдите в чат по этой ссылке.
- Нажмите "Старт"
- Подтвердите номер телефона и кнопку share
- Выбирайте пункт, который вам нужен "Эвакуация" или "Гуманитарная/медицинская помощь"
- Далее вводите данные о вашем местоположении
- Выберите человека, которому нужна эвакуация – можно ввести данные другого человека
- Введите ФИО, год рождения, телефон, адрес укрытия или дома, другую нужную информацию
- Если вам нужна гуманитарная или медицинская помощь – укажите названия и количество продуктов или медицинских препаратов.
- Для максимально быстрой обработки информации можно прислать фото укрытия и геолокации.
Сайт Эвакуация 2022
Тут можно найти график эвакуационных поездов по Украине, а также за границу. Обновление происходит ежедневно в 21:00.
Поиск без вести пропавших или пленных: 1648 или (044)287-81-6
Также на сайте есть все координаты центров помощи беженцев в разных областях Украины.
Сайт доступен по этой ссылке.
Напомним, ранее мы писали о том, какую материальную помощь могут получить украинцы в странах ЕС.
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