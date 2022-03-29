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В Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022": какую помощь можно получить

Новина українською →
Вторник 29 марта 2022 20:02
В Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022": какую помощь можно получить В Украине запустили новый сайт и чат-бот Эвакуация 2022 (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В Украине заработал официальный телеграмм-бот для эвакуации и сайт поддержки для украинцев, которые оказались в сложной ситуации.

Что это за сайт, какая там есть информация и как воспользоваться чат-ботом – читайте ниже.

Телеграмм-бот Эвакуация 2022

С помощью чат-бота можно получить:

информацию об эвакуации их вашего населенного пункта

гуманитарную помощь

медицинскую помощь и лекарства

Чтобы узнать об эвакуации из вашего населенного пункта, нужно выбрать область, район, громаду, населенный пункт и написать свой адрес.

Если вы нуждаетесь в эвакуации или другой помощи – обращайтесь на горячую линию Уполномоченного Верховной Рады по правам человека: 0 800 50 17 20 (бесплатно). Линия работает круглосуточно.

Как использовать чат-бот Эвакуация 2022

  • Зайдите в чат по этой ссылке.
  • Нажмите "Старт"
  • Подтвердите номер телефона и кнопку share
  • Выбирайте пункт, который вам нужен "Эвакуация" или "Гуманитарная/медицинская помощь"
  • Далее вводите данные о вашем местоположении
  • Выберите человека, которому нужна эвакуация – можно ввести данные другого человека
  • Введите ФИО, год рождения, телефон, адрес укрытия или дома, другую нужную информацию
  • Если вам нужна гуманитарная или медицинская помощь – укажите названия и количество продуктов или медицинских препаратов.
  • Для максимально быстрой обработки информации можно прислать фото укрытия и геолокации.

Сайт Эвакуация 2022

Тут можно найти график эвакуационных поездов по Украине, а также за границу. Обновление происходит ежедневно в 21:00.

Поиск без вести пропавших или пленных: 1648 или (044)287-81-6

Также на сайте есть все координаты центров помощи беженцев в разных областях Украины.

Сайт доступен по этой ссылке.

Напомним, ранее мы писали о том, какую материальную помощь могут получить украинцы в странах ЕС.

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