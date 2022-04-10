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Как найти пропавшего человека во время войны: полезные ресурсы

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Воскресенье 10 апреля 2022 10:34
Как найти пропавшего человека во время войны: полезные ресурсы Фото: Как отыскать пропавшего человека (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

С начала российского вторжения украинцы вынуждены прятаться в бомбоубежищах, эвакуироваться в более безопасные регионы, а некоторых принудительно вывозят российские оккупанты.

В материале читайте список онлайн-сервисов, которые помогают искать пропавших родственников и близких. Информацию предоставило Министерство цифровой трансформации Украины.

Поиск пропавших — один из самых больших ресурсов для поиска детей и взрослых, пропавших во время вторжения россии. В Telegram-канале легко ориентироваться с помощью хэштегов с названиями городов.

Поиск Украина 2022 — Telegram-канал для поиска людей по всей Украине. Чтобы подать заявку на поиск, нужно заполнить Google-форму, которая поступит волонтерам и бойцам.

Найди родных – бот, созданный по инициативе "Международной ассоциации кибербезопасности" и других общественных организаций.

Розыск по данным Национального информационного бюро предоставляет информацию о пропавших военных и гражданских — как погибших, так и пленных или депортированных из Украины.

Также существуют чаты для поиска людей в отдельных регионах.

Поиск пропавших людей в Харькове

Для поиска пропавших в пригороде Киева и Киевской области недавно создали отдельный бот.

Впервые такая практика была успешно внедрена в Гостомельской общине и уже дает положительные результаты.

Как мы ранее писали, в Украине запустили новый сайт и чат-бот "Эвакуация 2022".

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