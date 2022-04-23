З‘явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям

“Робота в тилу” створила телеграм-бот, де можна підписатися на конкретні напрямки волонтерства і роботи та отримувати нові оголошення з сайту прямо в месенджер.

Для офлайн робіт Бот також враховує локацію: будь-то одне чи декілька міст, ціла область чи вся Україна.

Переваги бота:

1. Категорії можна обрати самостійно і таким чином фільтрувати запити.

2. Можна вибрати, отримувати запити на “волонтерство”, “оплачувану роботу” чи все разом.

3. Непотрібно постійно моніторити сайт. Достатньо підписатися один раз на бота і заходити тільки коли отримуєш цікавий запит.

Чому це – чудова новина для користувачів, компаній і організацій:

1. Бот персоналізує запити. Неважливо, ваша потреба з IT чи агросфери — бот все розтасує та адресно розішле її відповідним людям, кому це цікаво.

2. Бот враховує географію, де знаходиться робота: будь-то одне чи декілька міст, ціла область вся Україна чи закордон. Це корисно, коли офіси знаходяться в декількох місцях.

3. Це зручно для користувачів. Вони підписуються на конкретний напрям і отримують нові оголошення з сайту прямо в месенджер.

4. Це безкоштовно!

За першу добу з моменту запуску бота на нього вже підписалося 2000 користувачів.

Ми закликаємо усі організації та компанії публікувати свої запити у нас на платформі https://v-tylu.work

Тут десятки тисяч людей чекають і готові відгукнутися.

Які наступні кроки по нашому боту:

1. Ми плануємо охопити всю Європу, адже українці зараз майже усюди.

2. Можливість створювати профілі кандидатів прямо з бота, щоби таким чином підвищити якість відповідності вакансія-кандидат.

Про проєкт:

“Робота в тилу” — українська біржа волонтерства, допомоги та робіт. Головна мета платформи — сприяти організаціям, компаніям і волонтерам швидко знаходити один одного по всій Україні та за її межами.