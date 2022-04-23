Появился телеграм-бот для тех, кто хочет стать волонтером и помогать украинцам
Волонтеры из проекта "Работа в тылу" создали бота, для поиска волонтерских работ и вакансий. С его помощью можно подписаться на конкретные направления волонтерства и работы, получать новые объявления с сайта прямо в мессенджер.
Как это работает и почему стоит подписаться на этого бота – читайте ниже.
“Работа в тылу” создала телеграм-бот, где можно подписаться на конкретные направления волонтерства и работы и получать новые объявления с сайта прямо в мессенджер.
Для офлайн работ Бот также учитывает локацию: будь-то один или несколько городов, целая область или вся Украина.
Преимущества бота:
1. Категории можно выбрать самостоятельно и таким образом фильтровать запросы.
2. Можно выбрать, получать запросы на “волонтерство”, “оплачиваемую работу” или все вместе.
3. Не нужно постоянно мониторить сайт. Достаточно подписаться один раз на бота и заходить только когда получаешь интересный запрос.
Почему это - отличная новость для пользователей, компаний и организаций:
1. Бот персонализирует запросы. Неважно, ваша потребность с IT или агросферы - бот все растасует и адресно разошлет ее соответствующим людям, кому это интересно.
2. Бот учитывает географию, где находится работа: будь-то один или несколько городов, целая область вся Украина или заграница. Это полезно, когда офисы находятся в нескольких местах.
3. Это удобно для пользователей. Они подписываются на конкретное направление и получают новые объявления с сайта прямо в мессенджер.
4. Это бесплатно!
За первые сутки с момента запуска бота на него уже подписалось 2000 пользователей.
Мы призываем все организации и компании публиковать свои запросы у нас на платформе https://v-tylu.work
Здесь десятки тысяч людей ждут и готовы откликнуться.
Каковы следующие шаги по нашему боту:
1. Мы планируем охватить всю Европу, ведь украинцы сейчас почти всюду.
2. Возможность создавать профили кандидатов прямо из бота, чтобы таким образом повысить качество соответствия вакансия - кандидат.
О проекте:
“Работа в тылу” украинская биржа волонтерства, помощи и работы. Главная цель платформы — содействовать организациям, компаниям и волонтерам быстро находить друг друга по всей Украине и за ее пределами.
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