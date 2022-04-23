З‘явився телеграм-бот для тих, хто хоче стати волонтером і допомагати українцям
Волонтери з проєкту "Робота в тилу" створили бота, для пошуку волонтерських робіт і вакансій. З його допомогою можна підписатися на конкретні напрямки волонтерства та роботи, отримувати нові оголошення з сайту прямо у месенджер.
Як це працює і чому варто підписатися на цього бота – читайте нижче.
“Робота в тилу” створила телеграм-бот, де можна підписатися на конкретні напрямки волонтерства і роботи та отримувати нові оголошення з сайту прямо в месенджер.
Для офлайн робіт Бот також враховує локацію: будь-то одне чи декілька міст, ціла область чи вся Україна.
Переваги бота:
1. Категорії можна обрати самостійно і таким чином фільтрувати запити.
2. Можна вибрати, отримувати запити на “волонтерство”, “оплачувану роботу” чи все разом.
3. Непотрібно постійно моніторити сайт. Достатньо підписатися один раз на бота і заходити тільки коли отримуєш цікавий запит.
Чому це – чудова новина для користувачів, компаній і організацій:
1. Бот персоналізує запити. Неважливо, ваша потреба з IT чи агросфери — бот все розтасує та адресно розішле її відповідним людям, кому це цікаво.
2. Бот враховує географію, де знаходиться робота: будь-то одне чи декілька міст, ціла область вся Україна чи закордон. Це корисно, коли офіси знаходяться в декількох місцях.
3. Це зручно для користувачів. Вони підписуються на конкретний напрям і отримують нові оголошення з сайту прямо в месенджер.
4. Це безкоштовно!
За першу добу з моменту запуску бота на нього вже підписалося 2000 користувачів.
Ми закликаємо усі організації та компанії публікувати свої запити у нас на платформі https://v-tylu.work
Тут десятки тисяч людей чекають і готові відгукнутися.
Які наступні кроки по нашому боту:
1. Ми плануємо охопити всю Європу, адже українці зараз майже усюди.
2. Можливість створювати профілі кандидатів прямо з бота, щоби таким чином підвищити якість відповідності вакансія-кандидат.
Про проєкт:
“Робота в тилу” — українська біржа волонтерства, допомоги та робіт. Головна мета платформи — сприяти організаціям, компаніям і волонтерам швидко знаходити один одного по всій Україні та за її межами.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як знайти зниклу людину під час війни.
А також розповідали про те, що в Україні запустили новий сайт і чат-бот "Евакуація 2022".