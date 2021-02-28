Появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации": что нужно знать

В некоторых европейских государствах правительства решили ввести "паспорта" вакцинации. Документы с отметками о том, что человек прошел вакцинацию, помогут ему свободнее путешествовать за границу, а также получить ряд других преимуществ. Какие страны и когда вводят "паспорта" вакцинации – читайте ниже.
Об этом пишет "Новое время".
Есть страны, которые уже ввели такие документы. В Израиле с 21 января уже делаются "зеленые паспорта". Обладатели этих документов могут жить в отелях, посещать бассейны и тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия. Удобство документа в том, что он доступен с помощью мобильного приложения или сайта министерства здравоохранения страны.
Например, Австрия и Греция хотят, чтобы это была форма паспорта, позволяющая путешествовать тем, кто был вакцинирован. Греция уже договорилась с Израилем и Кипром о признании документов о вакцинации друг друга.
Другие страны, в том числе Франция, Бельгия и Нидерланды, настроены более скептически. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы молодые люди, которым еще не сделали прививки, подвергались дискриминации.
В вот в Великобритании введение такого документа пока под вопросом. Но в планах правительства привить все взрослое население страны до июля.
Сторонники такого "пропуска" в привычную жизнь говорят, что введение нового документа позволит не добить и без того разрушенную экономику. А люди смогут безопасно работать и отдыхать, зная, что они не причиняют вреда другим и сами не подвергаются риску. "Паспорта" вакцинации также могут быть стимулом сделать прививку.
Но такой подход, согласно национальным опросам, может дискриминировать общины национальных меньшинств, которые с меньшей вероятностью согласятся на вакцинацию, или молодых людей, для которых ниже вероятность приоритетной вакцинации.
Отмечается, что лидеры Евросоюза на виртуальном саммите 25 февраля договорились разработать в течение трех месяцев электронный сертификат вакцинации, который будет действовать на всей территории ЕС. Но остаются разногласия по поводу того, для чего можно использовать сертификат.
Напомним, что ранее врач назвала реальные риски летального исхода в результате вакцинации против коронавируса.
Ранее мы рассказывали, как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку.