Появился список стран, которые вводят "паспорта вакцинации": что нужно знать

Что думает о "паспортах" вакцинации мир

Есть страны, которые уже ввели такие документы. В Израиле с 21 января уже делаются "зеленые паспорта". Обладатели этих документов могут жить в отелях, посещать бассейны и тренажерные залы, культурные и спортивные мероприятия. Удобство документа в том, что он доступен с помощью мобильного приложения или сайта министерства здравоохранения страны.

Например, Австрия и Греция хотят, чтобы это была форма паспорта, позволяющая путешествовать тем, кто был вакцинирован. Греция уже договорилась с Израилем и Кипром о признании документов о вакцинации друг друга.

Другие страны, в том числе Франция, Бельгия и Нидерланды, настроены более скептически. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не хочет, чтобы молодые люди, которым еще не сделали прививки, подвергались дискриминации.

В вот в Великобритании введение такого документа пока под вопросом. Но в планах правительства привить все взрослое население страны до июля.

Плюсы и минусы "зеленого паспорта"

Сторонники такого "пропуска" в привычную жизнь говорят, что введение нового документа позволит не добить и без того разрушенную экономику. А люди смогут безопасно работать и отдыхать, зная, что они не причиняют вреда другим и сами не подвергаются риску. "Паспорта" вакцинации также могут быть стимулом сделать прививку.

Но такой подход, согласно национальным опросам, может дискриминировать общины национальных меньшинств, которые с меньшей вероятностью согласятся на вакцинацию, или молодых людей, для которых ниже вероятность приоритетной вакцинации.

Отмечается, что лидеры Евросоюза на виртуальном саммите 25 февраля договорились разработать в течение трех месяцев электронный сертификат вакцинации, который будет действовать на всей территории ЕС. Но остаются разногласия по поводу того, для чего можно использовать сертификат.