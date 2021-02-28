З'явився список країн, які вводять "паспорта вакцинації": що потрібно знати

Що думає про "паспорти" вакцинації світ

Є країни, які вже запровадили такі документи. В Ізраїлі з 21 січня вже робляться "зелені паспорти". Володарі цих документів можуть жити в готелях, відвідувати басейни та тренажерні зали, культурні та спортивні заходи. Зручність документа в тому, що він доступний за допомогою мобільного додатку або вебсайту міністерства охорони здоров'я країни.

Наприклад, Австрія та Греція хочуть, щоб це була форма паспорта, що дозволяє подорожувати тим, хто був вакцинований. Греція вже домовилася з Ізраїлем і Кіпром про визнання документів про вакцинацію один одного.

Інші країни, в тому числі Франція, Бельгія і Нідерланди, налаштовані більш скептично. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що не хоче, щоб молоді люди, яким ще не зробили щеплення, піддавалися дискримінації.

А ось у Великобританії запровадження такого документа поки під питанням. Але в планах уряду прищепити все доросле населення країни до липня.

Плюси та мінуси "зеленого паспорта"

Прихильники такої "перепустки" у звичне життя говорять, що введення нового документа дозволить не добити й без того зруйновану економіку. А люди зможуть безпечно працювати та відпочивати, знаючи, що вони не завдають шкоди іншим і самі не піддаються ризику. "Паспорти" вакцинації також можуть бути стимулом зробити щеплення.

Але такий підхід, згідно з національними опитуваннями, може дискримінувати громади національних меншин, які з меншою ймовірністю погодяться на вакцинацію, чи молодих людей, для яких нижча ймовірність пріоритетної вакцинації.

Наголошується, що лідери Євросоюзу на віртуальному саміті 25 лютого домовилися розробити протягом трьох місяців електронний сертифікат вакцинації, який буде діяти на всій території ЄС. Але залишаються розбіжності з приводу того, для чого можна використовувати сертифікат.