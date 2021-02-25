Как в Украине записаться на вакцинацию от COVID-19 и сколько ждать прививку

В Украине записаться в очередь на вакцинацию от коронавируса можно с 1 марта. Сделать это можно через мобильное приложение "Дія", позвонив в контакт-центр Минздрава, или через семейного врача.

Какая процедура предусмотрена и когда можно будет получить прививку - в материале Styler

Вакцинация от COVID-10 стартовала в Украине 24 февраля, и в первую очередь, согласно Национальному плану, прививают медицинских работников и персонал больниц, в которых оказывают стационарную помощь больным COVID-19; а также пожилых граждан из групп риска.

Как объяснили в министерстве здравоохранения, желающие получить укол с антителами, которые не попадают в вышеуказанную приоритетную категорию, могут с начала весны регистрироваться онлайн на прививки.

Заместитель главы Минздрава по вопросам цифровизации Ярослав Кучер объяснил в эфире одного из телеканалов, что опция доступна для лиц не из приоритетных групп, в возрасте 18-59 лет.

Как стать на очередь за прививкой

на портале "Дія" (https://diia.gov.ua) или в мобильном приложении "Дія" (функционал для записи на вакцинацию будет подключен к системе eHealth)

можно позвонить на горячую линию Минздрава (тел.: 0 800 60 20 19) и попросить оператора внести ваши данные в базу

обратиться относительно записи в очередь на вакцину к семейному врачу, с которым у вас заключена декларация.

Сведения о том, что человеку сделали прививку от COVID-19, будут сохраняться в реестре вакцинации. Также вакцинированному выдадут соответствующий сертификат (документ, среди прочего, пригодится при въезде за границу).

Как будет "продвигаться" очередь

По словам Кучера, Минздрав сможет информировать определенные группы населения по мере поступления прививки в зависимости от региона о возможности записаться на конкретное время и место для вакцинации. Таким образом, в зависимости от того, к какой группе вы относитесь, будет понятна и скорость, когда вас пригласят на прививку.

Важно отметить, что Всеукраинская очередь будет формироваться из тех желающих, вакцинация которых должна начаться на 5-м этапе иммунизации, то есть уже осенью.

Как заверил глава Минздрава Максим Степанов, практически все украинцы смогут привиться до конца 2021 года.

Делать прививки от коронавируса в государственных клиниках будут бесплатно. Какая стоимость вакцины будет в частных клиниках - неизвестно.

Отметим также, что вакцинация от COVID-19 в Украине будет добровольной.

Чем вакцинируют украинцев

По словам министра здравоохранения Степанова, Украина получила препарат из Индии от "признанного в мире производителя" - британско-шведской компании AstraZeneca (CoviShield), и эта вакцина соответствует стандартам безопасности и качества и широко используется в странах Европы и мира.

"Ученые пришли к выводу, что вакцины действенные и безопасные. Препарат уже получил разрешение на применение в экстренных условиях", - заявил чиновник.

Обратим внимание, что глава компании Crown Agents Татьяна Коротченко, которая была посредником при закупке вакцин для Украины, подчеркнула на брифинге, что индийскую вакцину нельзя называть AstraZeneca, и объяснила, в чем разница с британским препаратом.

Кроме того, в Минздрав договорились о дополнительных партии американской вакцины NovaVax и предварительно законтрактовали вакцины других производителей (индийский "Коваксин" от компании Bharat Biotech).

Также Украина ожидает такие поставки вакцин:

Pfizer - более 100 тысяч доз.

Sinovac - около 2 миллиона доз.

AstraZeneca (CoviShield) - почти 4 миллиона доз.

NovaVax - 15 миллионов доз со сроком поставки ориентировочно в июле 2021 года.

Добавим, что Министерство решило создать отдельный информационный портал о вакцинации, где каждый сможет узнать о дорожной карте вакцинации, ее этапах, организации процесса, подготовке персонала и о самих вакцинах.

Какие этапы вакцинации

Первая партия доз - 500 тысяч - прибыла в Украину 23 февраля. Сегодня препарат развезут по всем областям.

На первом этапе прививки сделают 367 тысячам человек (медикам и персоналу COVID-больниц). Вакцинировать будут специальные мобильные бригады.

На втором - вакцинируют около 3 миллионов человек (врачей и сотрудников домов престарелых). Теперь привиться можно будет также через сеть первичной медицинской помощи.

На третьем - вакцинируют около 7 миллионов граждан (группы риска, работники социальных сфер, полицейские, бойцы ГСЧС, пограничники и военные ВСУ).

На четвертом этапе - около 11 миллионов человек (группы риска, сотрудники тюрем и колоний, осужденные).

На пятом - всех остальных украинцев.

В Кабинете министров также обнародовали календарный план вакцинации, который состоит из 5 этапов девяти групп населения.

Календарный план по бесплатной вакцинации от COVID-19 на 2021 год (фото: kmu.gov.ua)