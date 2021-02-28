Вакцинация от коронавируса: названы реальные риски летального исхода

От вакцины против коронавируса можно умереть, но вероятность невероятно низкая. Летальные случаи фиксируются в случае наличия у людей хронических болезней в тяжелом состоянии. В целом риск для жизни и здоровья пациента исчисляется в десятитысячных долях одного процента. Такое заявление сделала экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

По словам эксперта, именно неправильное использование методов вакцинации, а также пренебрежение противопоказаниями могут привести к возникновению побочных эффектов.

"Например, могут быть случаи, когда медсестра вводит препарат подкожно, тогда как его надо вводить внутримышечно. Но в данной ситуации большинство летальных случаев, которые фиксируются во время этого периода вакцинации в мире – это преимущественно тяжелое состояние, хронические больные. Но если посмотреть мировую статистику – это будет четыре десятитысячных одного процента. Вероятность побочных реакций очень невелика", – отметила Скалецкая.

Также экс-глава Минздрава оценила темпы вакцинации в Украине.

"Если говорить о первом этапе вакцинации – на сегодня это 300 тыс. населения, и если в день хотя бы по 30 тыс., 15 тыс. вакцинировать, мы можем довольно быстро это сделать. К сожалению, у нас сейчас по 1,5 тыс. Если мы будем двигаться такими темпами и далее, возникнет вопрос, как вакцинировать остальное население. Либо это первые, пробные дни, и дальше темп вырастет хотя бы до 15 тыс. в день. 1,5 тыс. – это очень мало", – сказала она.