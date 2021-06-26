Появился обновленный график работы почты и банков в День Конституции

Календарь на июнь 2021

График работы Новой почты

28 июня (в День Конституции Украины) отделения и адресная доставка Новой почты будут работать по графику, по которому работают в воскресенье - он может отличаться в зависимости от отделения.

Подробный график работы конкретного отделения можно просмотреть на официальном сайте компании.

По ссылке также можно найти отделение в указанном городе, а также ознакомиться с временем прибытия отправления и временем приема отправления для отправки в тот же день.

График работы Укрпочты

В День Конституции будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора.

Список отделений, работающих 28 июня:

График работы Укрпочты 28 июня (ukrposhta.ua)

График работы ПриватБанка и Ощадбанка

Как известно, независимо от праздничных и нерабочих дней система электронных платежей Национального банка (СЭП) работает в режиме 23/7, и банки имеют возможность осуществлять межбанковские платежи почти круглосуточно и 7 дней в неделю.

При этом, если вы будете осуществлять межбанковские платежи 28 июня - ПриватБанк и Ощадбанк будут отображать их календарной датой первого следующего рабочего (операционного) дня, то есть 29 июня 2021 года.

Добавим, что 27 и 28 июня (воскресенье и понедельник) отделения ПриватБанка работать не будут (график работы отделений и ближайшие каналы самообслуживания доступны по ссылке).

График работы отделений Ощадбанка и ближайшие каналы самообслуживания вы можете посмотреть здесь. Там же можно отфильтровать отделения, которые будут работать в воскресенье.