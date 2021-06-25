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Украинцев ждут длинные выходные благодаря Дню Конституции

Новина українською →
Украина, Пятница 25 июня 2021 12:12
Украинцев ждут длинные выходные благодаря Дню Конституции Фото: украинцев ждут длинные выходные (kyivcity.gov.ua)
Автор: Андрей Василюк

Украинцев ждут длинные выходные из-за празднования в следующий понедельник Дня Конституции. Всего украинцы будут отдыхать три дня - 26, 27 и 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году 28 июня - День Конституции - приходится на понедельник. Поэтому выходные продлятся три дня подряд.

День Конституции отмечается в Украине в честь принятия Основного закона в ночь с 27 на 28 июня 1996 года. Процесс принятия Конституции в зале ВР длился 23 часа. За документ проголосовали 315 народных депутатов.

Это является единственным праздником, закрепленным непосредственно в Конституции. "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины", - говорится в 161 статье Основного Закона Украины.

Отметим, Кабинет Министров перенес в 2021 году три рабочих дня. Для работников, которым установлена пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями в субботу и воскресенье, рабочие дни перенесены с: пятницы 8 января на субботу 16 января; понедельника 23 августа на субботу 28 августа; пятницы, 15 октября, на субботу 23 октября.

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