Украинцев ждут длинные выходные благодаря Дню Конституции

Украинцев ждут длинные выходные из-за празднования в следующий понедельник Дня Конституции. Всего украинцы будут отдыхать три дня - 26, 27 и 28 июня.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В этом году 28 июня - День Конституции - приходится на понедельник. Поэтому выходные продлятся три дня подряд.

День Конституции отмечается в Украине в честь принятия Основного закона в ночь с 27 на 28 июня 1996 года. Процесс принятия Конституции в зале ВР длился 23 часа. За документ проголосовали 315 народных депутатов.

Это является единственным праздником, закрепленным непосредственно в Конституции. "День принятия Конституции Украины является государственным праздником - Днем Конституции Украины", - говорится в 161 статье Основного Закона Украины.