В Украине появился новый профессиональный праздник. Отмечать будут в июле
Фото: в Украине ввели День тренера (freepik.com)
Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера.
Об этом говорится на сайте Офиса президента.
"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера", - говорится в тексте указа Зеленского.
День тренера будет отмечаться каждый год 19 июля.
Указ вступил в силу со дня его опубликования.