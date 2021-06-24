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В Украине появился новый профессиональный праздник. Отмечать будут в июле

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Киев, Четверг 24 июня 2021 16:06
В Украине появился новый профессиональный праздник. Отмечать будут в июле Фото: в Украине ввели День тренера (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ о введении в Украине нового профессионального праздника. Глава государства ввел День тренера.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

"В поддержку инициативы работников сферы физической культуры и спорта Украины постановляю: установить в Украине профессиональный праздник - День тренера", - говорится в тексте указа Зеленского.

День тренера будет отмечаться каждый год 19 июля.

Указ вступил в силу со дня его опубликования.

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