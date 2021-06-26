З'явився оновлений графік роботи пошти та банків у День Конституції

Календар на Червень 2021

Графік роботи Нової Пошти

28 червня (у День Конституції України) відділення та адресна доставка Нової Пошти працюватимуть за графіком, за яким працюють у неділю - він може відрізнятися в залежності від відділення.

Докладний графік роботи конкретного відділення можна переглянути на офіційному сайті компанія.

За посиланням також можна знайти відділення в зазначеному місті, а також ознайомитися з часом прибуття відправлення і часом прийому відправлення для відправки в той же день.

Графік роботи Укрпошти

У День Конституції надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора.

Список відділень, що працюють 28 червня:

Графік роботи Укрпошти 28 червня (ukrposhta.ua)

Графік роботи Приватбанку та Ощадбанку

Як відомо, незалежно від святкових і неробочих днів система електронних платежів Національного банку (СЕП) працює в режимі 23/7, і банки мають можливість здійснювати міжбанківські платежі майже цілодобово і 7 днів на тиждень.

При цьому, якщо ви будете здійснювати міжбанківські платежі 28 червня - ПриватБанк і Ощадбанк будуть відображати їх календарною датою першого наступного робочого (операційного) дня, тобто 29 червня 2021 року.

Додамо, що 27 і 28 червня (неділя і понеділок) Відділення ПриватБанку працювати не будуть (графік роботи відділень і найближчі канали самообслуговування доступні за посиланням).

Графік роботи відділень Ощадбанку та найближчі канали самообслуговування ви можете переглянути тут. Там же можна відфільтрувати відділення, які працюватимуть у неділю.