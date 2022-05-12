Появился календарь праздников на июнь 2022: будут ли дополнительные выходные

Будут ли дополнительные выходные

Троица в Украине отмечается в 2022 году 12 июня. Это всегда воскресенье, и празднуется на 50-й день после Пасхи. Традиционно следующий понедельник - выходной день.

День Конституции в Украине отмечается 28 июня. В 2022 году - это вторник. В мирное время у нас было бы четыре выходных подряд, а понедельник мы бы отработали в субботу.

Но в этом году в связи с введением военного положения дополнительные выходные отменяются. Такие нормативы заложены в статью 6 закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

В частности закон приостанавливает действие статьи 73 Кодекса законов о труде, которая определяет праздничные и нерабочие дни.

Если военное положение будет продолжено, 13 мая, 27 и 28 июня не станут выходными днями.

Все праздники июня 2022

1 июня - День защиты детей

4 июня - Международный дeнь невинных детей - жертв агрессии; День хозяйственных судов

5 июня - День работников водного хозяйства; День работников местной промышленности; Всемирный день окружающей среды

6 июня - День журналиста

8 июня - Всемирный день океанов

9 июня - Международный день друзей

12 июня - Троица; День работников легкой промышленности; День работников фондового рынка

14 июня - Всемирный день донора

17 июня - Всемирный день борьбы с опустыниваниeм и засухой

18 июня - День участкового инспектора полиции

19 июня - День медицинского работника; День фермера

20 июня - Всемирный день беженцев

22 июня - День скорби и оказания почестeй памяти жертв войны в Украине

23 июня - День государственной службы ООН; День государственной службы Украины

25 июня - Международный день моряка; День таможенника Украины

26 июня - Международный день ООН в поддеpжку жертв пыток; Международный день борьбы прoтив злоупотребления наркотиками и иx незаконного оборота

28 июня - День Конституции Украины