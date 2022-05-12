З'явився календар свят на червень 2022: чи будуть додаткові вихідні

Чи будуть додаткові вихідні

Трійця в Україні відзначається у 2022 році 12 червня. Це завжди неділя, і святкується на 50-й день після Великодня. Традиційно наступний понеділок - вихідний день.

День Конституції в Україні відзначається 28 червня. У 2022 році - це вівторок. У мирний час у нас було б чотири вихідних поспіль, а понеділок ми б відпрацювали в суботу.

Але цього року у зв'язку з введенням воєнного стану додаткові вихідні скасовуються. Такі нормативи закладені до статті 6 Закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Зокрема закон призупиняє дію статті 73 Кодексу законів про працю, яка визначає святкові та неробочі дні.

Якщо воєнний стан буде продовжено, 13 травня, 27 і 28 червня не стануть вихідними днями.

Всі свята червня 2022

1 червня - День захисту дітей

4 червня - Міжнародний день невинних дітей - жертв агресії; День господарських судів

5 червня - День працівників водного господарства; День працівників місцевої промисловості; Всесвітній день навколишнього середовища

6 червня - День журналіста

8 червня - Всесвітній день океанів

9 червня - Міжнародний день друзів

12 червня - Трійця; День працівників легкої промисловості; День працівників фондового ринку

14 червня - Всесвітній день донора

17 червня - Всесвітній день боротьби з опустелюванням і посухою

18 червня - День дільничного інспектора поліції

19 червня - День медичного працівника; День фермера

20 червня - Всесвітній день біженців

22 червня - День скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні

23 червня - День державної служби ООН; День державної служби України

25 червня - Міжнародний день моряка; День митника України

26 червня - Міжнародний день ООН на підтримку жертв тортур; Міжнародний день боротьби проти зловживання наркотиками та їх незаконного обігу

28 червня - День Конституції України