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Появился детальный график работы Укрпочты на майские праздники

Автор: Дмитрий Войналович

Укрпочта озвучила график работы почтовых отделений на майские праздники и Пасху 2021.

Информация о том, как будут работать отделения, появилась на сайте национального оператора почтовой связи.

График работы Укрпочты на майские праздники

Представители Укрпочты отметили, что она "работает во время праздничных дней". То есть, даже в Пасху можно будет воспользоваться услугами, например, отправки писем или посылок. Правда, не во всех отделениях.

"1, 2, 3, 9 и 10 мая будут предоставлять услуги дежурные отделения национального почтового оператора. 4 мая отделения Укрпочты работают по привычному графику", - говорится в сообщении.

Подробный перечень отделений, которые будут работать в субботу, 1 мая, можно посмотреть по ссылке.

Список отделений Укрпочты, предоставляющих услуги на Пасху, 2 мая

Полный перечень отделений Укрпочты, которые работают 3 мая, можно посмотреть по этой ссылке.

Отделения, предоставляющие услуги 9 мая

Перечень отделений Укрпочты, которые будут работать 10 мая, также доступен по ссылке на сайте почтового оператора.

Напомним, недавно "Новая почта" сделала заявление о графике работы на майские праздники.

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