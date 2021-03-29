"Укрпочте" повысят тариф на доставку пенсий
Министр социальной политики Марина Лазебная заявила, что публичному акционерному обществу "Укрпочта" повысят тариф на доставку пенсий. До 31 марта будут подписаны соответствующие договоры.
"Между Пенсионным фондом и "Укрпочтой" завершаются переговоры и 31 марта будут подписаны договоры... Сейчас просто в очередной раз "Укрпочта" поставила ультиматум, что прекратит доставку пенсий для 3,5 миллионов людей. Но только через ультиматумы решать этот вопрос нельзя", - отметила глава Минсоцполитики.
Она заверила, что "Укрпочта" с Пенсионным фондом продолжат свои договорные отношения.
"Мы в свою очередь, Минсоцполитики и Мининфраструктуры, повысим им тарифы. Но максимальное количество пенсионеров переведем на обслуживание в банковские учреждения. По Киеву 35% пенсионеров, которые получают пенсию через "Укрпочту", просто ходят в почтовые отделения. Какие здесь затраты "Укрпочты"?" - подчеркнула министр.
В Кабмине думают по поводу конкурса для организации, которая сможет заняться доставкой пенсий.
"Для остальных подумаем, как можно сделать конкурс, выбрать организацию, которая будет осуществлять выплату и доставку пенсий. Но пока этого нет, мы все же будем просить "Укрпочту", - рассказала Лазебная.
Напомним, ранее стало известно, что Национальный почтовый оператор "Укрпочта" будет доставлять пенсии в январе и феврале 2021 года по тарифам 2020 года.
Как писало РБК-Украина, министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал, что "Укрпочта" в этом году планирует оцифровать 100% услуг.