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"Новая почта" сделала заявление про график работы на майские праздники

Новина українською → Пятница 23 апреля 2021 13:47
"Новая почта" сделала заявление про график работы на майские праздники Фото: "Новая почта" изменила график работы (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Войналович

"Новая почта", которая недавно сделала важное заявление для всех украинцев, изменила график работы на майские праздники и Пасху 2021.

О том, как будут работать почтовые отделения в разных городах Украины, нам рассказали в пресс-службе НП.

График работы "Новой почты" на майские праздники

По информации администрации НП, лишь в один из праздничных дней услуги украинцам не будут предоставляться. Речь идет именно о Пасхе, которая приходится на первое воскресенье мая.

Следовательно, в воскресенье, 2 мая, отделения и адресная доставка "Новой почты" работать не будут вообще.

В понедельник, 3 мая, отделения и адресная доставка будут работать по графику воскресенья. Этот график индивидуален для каждого отделения в разных городах Украины.

А вот во все остальные дни во время майских праздников компания будет работать в обычном режиме.

Подробный график работы каждого отделения можно посмотреть на сайте НП по этой ссылке.

Ранее мы писали, что "Новая почта" ввела новые правила для украинцев.

Также напомним, что с 20 марта "Новая почта" изменила стоимость услуг доставки и упаковки отправлений.

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