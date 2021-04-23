З'явився детальний графік роботи Укрпошти на травневі свята

Графік роботи Укрпошти на травневі свята

Представники Укрпошти наголосили, що вона "працює під час святкових днів". Тобто, навіть у Великдень можна буде скористатися послугами, наприклад, відправки листів чи посилок. Щоправда, не у всіх відділеннях.

"1, 2, 3, 9 і 10 травня надаватимуть послуги чергові відділення національного поштового оператора. 4 травня відділення Укрпошти працюють за звичним графіком", - йдеться у повідомленні.

Детальний перелік відділень, які будуть працювати у суботу, 1 травня, можна переглянути за посиланням.

Список відділень Укрпошти, що надають послуги у Великдень, 2 травня

Повний перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 3 травня, можна переглянути за цим посиланням.

Відділення, що надають послуги 9 травня

Перелік відділень Укрпошти, що працюватимуть 10 травня, також доступний за посиланням на сайті поштового оператора.