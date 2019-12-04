Появилось видео смертоносного пожара в одесском колледже: назревает скандал

Пожар в одесском колледже вспыхнул 4 декабря и пламя стало стремительно разрастаться. В результате жуткого инцидента уже были госпитализированы 10 человек, причем трое из них - пожарные. Огонь перекинулся на соседнее здание на улице Пушкинской в центре города. Об этом передает местное издание "Одесса-медиа".

Сообщается о первой жертве страшного пожара. Это преподаватель колледжа 1976 года рождения - женщина умерла в больнице.

По данным пресс-службы ГСЧС, площадь пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет уже около 3 тысячи квадратных метров.

Пожар в одесском колледже (Фото: соцсети)

Проводятся мероприятия по эвакуации. Более 40 человек уже вывели из помещений, чтобы уберечь от огненной ловушки.

Как рассказали студенты, стены колледжа представляют собой смесь дерева и камыша, из-за чего пламя и смогло так стремительно распространиться по всему зданию и в итоге перекинуться на другой дом.

Пожар в одесском колледже (Фото: odessamedia.net)

Среди пострадавших есть как учащиеся, так и педагоги. До сих пор в горящем здании остаются несколько человек - это несовершеннолетние (студентам по 16-17 лет).

Пожар в одесском колледже (Фото: odessamedia.net)

Еще с 4 людьми не получается связаться. Всего в здании учились и работали около 400 человек, сейчас обновляются их списки.

На место прибыли родственники студентов и учителей, которые не могут найти своих родных. Вспыхивают конфликты.

Видео: Пожар в одесском колледже - в больнице погибла преподовательница