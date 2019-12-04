Появилось видео смертоносного пожара в одесском колледже: назревает скандал

В результате пожара в Одессе погибла преподаватель колледжа. В здании до сих пор остаются люди
Пожар в одесском колледже вспыхнул 4 декабря и пламя стало стремительно разрастаться. В результате жуткого инцидента уже были госпитализированы 10 человек, причем трое из них - пожарные. Огонь перекинулся на соседнее здание на улице Пушкинской в центре города. Об этом передает местное издание "Одесса-медиа".
Сообщается о первой жертве страшного пожара. Это преподаватель колледжа 1976 года рождения - женщина умерла в больнице.
По данным пресс-службы ГСЧС, площадь пожара в здании колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса составляет уже около 3 тысячи квадратных метров.
Пожар в одесском колледже (Фото: соцсети)
Проводятся мероприятия по эвакуации. Более 40 человек уже вывели из помещений, чтобы уберечь от огненной ловушки.
Как рассказали студенты, стены колледжа представляют собой смесь дерева и камыша, из-за чего пламя и смогло так стремительно распространиться по всему зданию и в итоге перекинуться на другой дом.
Пожар в одесском колледже (Фото: odessamedia.net)
Среди пострадавших есть как учащиеся, так и педагоги. До сих пор в горящем здании остаются несколько человек - это несовершеннолетние (студентам по 16-17 лет).
Пожар в одесском колледже (Фото: odessamedia.net)
Еще с 4 людьми не получается связаться. Всего в здании учились и работали около 400 человек, сейчас обновляются их списки.
На место прибыли родственники студентов и учителей, которые не могут найти своих родных. Вспыхивают конфликты.
Видео: Пожар в одесском колледже - в больнице погибла преподовательница