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Пожар в Одессе: существует угроза распространения огня

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 12:01
Пожар в Одессе: существует угроза распространения огня
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Спасатели сообщили о госпитализации 9 человек

Из-за пожара в одесском колледже существует угроза распространения огня, пострадали 9 человек. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что площадь пожара ориентировочно составляет 2000 м.кв. Спасатели официально сообщили о госпитализации 9 человек, из них три пожарных.

"По состоянию на 11:40, площадь пожара ориентировочно составляет 2000 кв.м, существует угроза распространения огня. Эвакуированы более 40 человек. Работы по эвакуации продолжаются. В лечебные учреждения госпитализированы 9 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, по данным одесского издания "Думская" пострадали по меньшей мере 10 человек. Также были опубликованы видео и фото с места происшествия.

РБК-Украина писало, что в отеле "Токио Стар" ранее произошел на втором этаже здания в ночь на 17 августа. Во время возникновения пожара в гостинице находилось приблизительно 200 человек. В результате 9 человек погибли, еще 19 пострадали.

По данным правоохранителей, основной версией пожара в Одессе является короткое замыкание в электрощитовой рядом с прачечной.

Тогда суд арестовал администратора отеля "Токио Стар". Ее подозревают в нарушении правил пожарной безопасности, повлекшем гибель девяти человек. Сообщалось, что в течение 2013-2018 годов руководство отеля вместе с инженером и администратором систематически мешало проверкам контролирующих органов.

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