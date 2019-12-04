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Умерла одна из пострадавших при пожаре в Одессе

Новости » Происшествия     04.12.2019 - 13:04
Умерла одна из пострадавших при пожаре в Одессе
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

В результате пожара погибла преподаватель колледжа

В результате пожара в Одессе есть как минимум один погибший, спасатели пытаются установить связь еще с четырьмя людьми, которые могли находиться в колледже. Об этом сообщают местные СМИ.

Сообщается, что по состоянию на 12:40 стало известно о смерти одной из пострадавших. По данным СМИ, одна из преподавателей умерла в городской больнице №1.

Также сообщается, что в колледже учатся и работают примерно 400 человек, на данный момент составляются списки. Кроме того, по словам мэра Одессы Геннадия Труханова, на данный момент не могут установить связь с четырьмя людьми, которые могли находиться внутри колледжа.

Напомним, пожар в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался после 10:00. Возгорание произошло на третьем этаже. На данный момент известно о не менее 12 пострадавших, в том числе двух пожарных.

Также спасатели заявляют об угрозе распространения огня. По словам врачей скорой помощи, люди выпрыгивали из окон горящего здания. Тушение осложняется камышовыми перекрытиями, по которым очень быстро распространяется огонь. Поэтому пожар до сих пор не локализован.

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