Появилось видео с пышной свадьбы Павла Зиброва

Павел Зибров и его жена Марина отметили 25 лет совместной жизни пышной свадьбой - пара обновила обеты.

На фото и видео, которые появились в сети, Марина в красивом свадебном наряде. А праздничную церемонию, что интересно, провела дочь пары Диана. Девушка спрашивает, возьмет ли Павел Марину в жены во второй раз.

Павел и Марина Зибровы

"Дианочка, скажи, а у меня есть варианты? Да, я с большим удовольствием говорю: я хочу дальше с тобой жить до 130 лет", - шутит Павел Зибров перед алтарем.

Как говорится в сюжете "Ранок з Україною", среди гостей было только и разговоров, что о невесте! Марина Зиброва для свадьбы ввела строгий дресс-код.

"Она просила, чтобы мы не приходили в одежде темных тонов", - комментирует народный артист Украины Виталий Белоножко.

Гости на свадьбе Зибровых (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

О том, что хочет быть невестой во второй раз в жизни, жена народного артиста заговорила первой. Павел Николаевич - только рад порадовать любимую. Накануне Марина рассказывала: муж к организации не имеет отношения вообще! Тем более, не вмешивался и в выбор платья своей прекрасной невесты...

"У мамы было три платья, которые: "Это точно мое платье", а затем оно ехало назад в магазин", - комментирует дочь Павла и Марины Зибровых Диана.

Зачем Павлу и Марине вторая свадьба? Оказалось: первой у них вообще не было!

"25 лет назад у нас не было свадьбы. У нас был день рождения Марины, юбилей, и никто ничего не знал. Мы пришли в гости, где после второго тоста, когда поздравили Маринку, сказали, что мы поженились. И не было у нас белого платья с фатой", - признались журналистам "молодожены".

Павел и Марина Зибровы (фото: пресс-служба канала "Украина")

"Доверие. Любовь и доверие. И с юмором надо относиться. Не лазить в телефонах, Фейсбуках, Инстаграмах. Надо доверять и все будет хорошо!" - озвучили секрет такого крепкого брака Павел и Марина.

Сам Зибров опубликовал в своем Instagram видео первого свадебного танца.

Павел Зибров женился

"Этот день мы провели как в сказке! Все было как в первый раз! Первый танец, первый поцелуй, первый мы обменялись кольцами и услышали заветное "Да"! Мы благодарим всех дорогих гостей, кто разделил этот вечер с нами, и особую благодарность мы с Мариной хотим выразить нашей дочери Диане за то, что она так искусно провела нашу церемонию да и вообще, что помогла воплотить это действо в жизнь! Потому что объединить серебряную свадьбу и юбилей - нужно иметь настоящий талант, и она справилась лучше всех! Многие спрашивают, какой секрет долгого союза? Во-первых - надо любить. Настоящая любовь не проходит со временем, а становится только крепче и более осознанной! А лучший способ продлить любовь - это наслаждаться каждой совместно проведенной минутой. И ни о чем не жалеть!" - написал Зибров.

Павел и Марина Зибровы (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Ранее Андре Тан, Дзидзьо и Зибров рассказали, что их объединяет.