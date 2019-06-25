Зиброва жестко раскритиковали из-за поддержки пособника "ЛНРовцев": подробности скандала

Фото: коллаж РБК-Украина

Павло Зибров нарвался на критику в сети

Павло Зибров попал в скандал из-за своей поддержки сепаратиста Владимира Струка, который баллотируется в Верховную Раду на выборах 2019. Ветераны АТО Луганской области написали народному артисту Украины открытое обращение, в котором просят прокомментировать ситуацию и прекратить сотрудничество с экс-"регионалом". Текст обращения опубликован на Facebook-страничке группы "Типичный Старобельск".

Отметим, что недавно в Instagram фонда политика появилось совместное с певцом фото. Снимок был сделан в Кременной Луганской области. Подпись к нему гласит: "Друг нашего фонда, народный артист Украины, Павел Зибров. С такими людьми Луганщина непобедима!"

Владимир Струк и Павло Зибров (фото: instagram.com/strukfund)

Пост вызвал гневную реакцию общественности - военные и журналисты раскритиковали Зиброва, который намерен принять участие в ряде концертов в поддержку Струка (баллотируется в парламент по избирательному округу №113).

Палатка с агитаторами за Владимира Струка (фото: instagram.com/strukfund)

"Вы об этом в курсе, господин Зибров? Если нет, то напоминаем, что Струк, будучи в 2014 г. нардепом от Партии регионов, организовывал и финансировал отряды боевиков т.н. "ЛНР", активно обустраивал блокпосты и напрямую причастен к развязанию войны на востоке Украины, из-за которой погибают и по сей день тысячи украинских граждан. На финансируемых лично им блокпостах погибло больше всего украинских патриотов и простых граждан", - говорится в обращении.

Ветераны АТО написали Павлу Зиброву письмо-обращение (фото: скрин с Facebook-страницы "Типичный Старобельск")

Согласно данным сайта Миротворец, весной 2014 года в отношение сепаратиста было начато уголовное производство Луганской областной прокуратурой по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.

Фото: скрин myrotvorets.center

Известный журналист и блогер Денис Казанский напомнил, что Владимир Струк вместе с Болотовым и Царевым организовывал незаконный "референдум" по отделению Луганской области, "призывал к насилию, помогал создавать вооруженные отряды боевиков "ЛНР"".

"Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов. Не будь, как Павло Зибров", - написал он в своем Facebook.

Казанский возмущается, что "человек, который открыто поддерживал незаконные вооруженные формирования, с пеной на губах призывал уничтожать наших военных, сознательно совершал действия, направленные на развал нашей страны, спокойно избежал наказания и собирается стать депутатом? Какой-то мелкий Луганский бандит поимел весь госаппарат, включая СБУ, ГПУ, суды. Поимел память о тысячах погибших".

Владимир Струк на встрече с Валерием Болотовым и Олегом Царевым в Луганском горсовете 5 мая 2014 (фото: v-variant.com.ua)

Видео: YouTube / Vgolosnaroda / Спалились! Изъятое у задержанного террориста видео! Луганск городской совет. Царев

Как рассказали в фонде Струка на вопрос Obozrevatel, Зиброва и политика связывают давние отношения и дружба, а 12 и 13 июля певец поедет в Луганскую область в город Кременная с концертом.

Видео: YouTube / Павел Жаров / Депутат-сепаратист Владимир Струк

В сети также не остались равнодушны к скандалу с Павлом Зибровым из-за поддержки Струка, фолловеры Казанского возмущаются не только действиями артиста, но и критикуют работу правоохранительных органов и судов из-за странной ситуации с политиком-сепаратистом.

Я і друзів розумів і ворогів умів прощати, бо хрещений батько мій.. (с)

Ну откуда Зибров может знать, кто этот дядька и какое его прошлое? Зибров ведь не в СБУ работает. Не на зону же позвали петь... Это действительно проблема наших органов, судов и т.д. А певцы действительно живут немного в иной реальности, нежели журналисты,активисты,политики. Директор и пиарщик сказали, едем петь - значит певец едет и работает. Все просто!

Нация у которой полностью отсутствует инстинкт самосохранения. Неумение брать ответственность на себя в ключевые моменты и постоянные кивки в сторону Европы и Америки. Нет элиты, есть группа феодалов и просто население, инфицированное патернализмом и легкомысленностью.

Это просто невежество и беспринципность...

Скрин: facebook.com/den.kazansky

Напомним, что в 2016 году певца Павла Зиброва хотели лишить звания Народного артиста из-за клипа про железную дорогу.

Как сообщалось ранее, недавно Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации.