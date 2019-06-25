Зиброва жестко раскритиковали из-за поддержки пособника "ЛНРовцев": подробности скандала

Павло Зибров нарвался на критику в сети
Павло Зибров попал в скандал из-за своей поддержки сепаратиста Владимира Струка, который баллотируется в Верховную Раду на выборах 2019. Ветераны АТО Луганской области написали народному артисту Украины открытое обращение, в котором просят прокомментировать ситуацию и прекратить сотрудничество с экс-"регионалом". Текст обращения опубликован на Facebook-страничке группы "Типичный Старобельск".
Отметим, что недавно в Instagram фонда политика появилось совместное с певцом фото. Снимок был сделан в Кременной Луганской области. Подпись к нему гласит: "Друг нашего фонда, народный артист Украины, Павел Зибров. С такими людьми Луганщина непобедима!"
Владимир Струк и Павло Зибров (фото: instagram.com/strukfund)
Пост вызвал гневную реакцию общественности - военные и журналисты раскритиковали Зиброва, который намерен принять участие в ряде концертов в поддержку Струка (баллотируется в парламент по избирательному округу №113).
Палатка с агитаторами за Владимира Струка (фото: instagram.com/strukfund)
"Вы об этом в курсе, господин Зибров? Если нет, то напоминаем, что Струк, будучи в 2014 г. нардепом от Партии регионов, организовывал и финансировал отряды боевиков т.н. "ЛНР", активно обустраивал блокпосты и напрямую причастен к развязанию войны на востоке Украины, из-за которой погибают и по сей день тысячи украинских граждан. На финансируемых лично им блокпостах погибло больше всего украинских патриотов и простых граждан", - говорится в обращении.
Ветераны АТО написали Павлу Зиброву письмо-обращение (фото: скрин с Facebook-страницы "Типичный Старобельск")
Согласно данным сайта Миротворец, весной 2014 года в отношение сепаратиста было начато уголовное производство Луганской областной прокуратурой по признакам призывов к нарушению территориальной целостности Украины.
Фото: скрин myrotvorets.center
Известный журналист и блогер Денис Казанский напомнил, что Владимир Струк вместе с Болотовым и Царевым организовывал незаконный "референдум" по отделению Луганской области, "призывал к насилию, помогал создавать вооруженные отряды боевиков "ЛНР"".
"Вообще артист Зибров настоящий патриот. Поет украинские песни, носит вышиванку. Но когда платит подонок и предатель, которому нужно попасть в парламент, артист Зибров не может отказать. Вышиванка вышиванкой, а 20 баксов - это всегда 20 баксов. Не будь, как Павло Зибров", - написал он в своем Facebook.
Казанский возмущается, что "человек, который открыто поддерживал незаконные вооруженные формирования, с пеной на губах призывал уничтожать наших военных, сознательно совершал действия, направленные на развал нашей страны, спокойно избежал наказания и собирается стать депутатом? Какой-то мелкий Луганский бандит поимел весь госаппарат, включая СБУ, ГПУ, суды. Поимел память о тысячах погибших".
Владимир Струк на встрече с Валерием Болотовым и Олегом Царевым в Луганском горсовете 5 мая 2014 (фото: v-variant.com.ua)
Видео: YouTube / Vgolosnaroda / Спалились! Изъятое у задержанного террориста видео! Луганск городской совет. Царев
Как рассказали в фонде Струка на вопрос Obozrevatel, Зиброва и политика связывают давние отношения и дружба, а 12 и 13 июля певец поедет в Луганскую область в город Кременная с концертом.
Видео: YouTube / Павел Жаров / Депутат-сепаратист Владимир Струк
В сети также не остались равнодушны к скандалу с Павлом Зибровым из-за поддержки Струка, фолловеры Казанского возмущаются не только действиями артиста, но и критикуют работу правоохранительных органов и судов из-за странной ситуации с политиком-сепаратистом.
Скрин: facebook.com/den.kazansky
Напомним, что в 2016 году певца Павла Зиброва хотели лишить звания Народного артиста из-за клипа про железную дорогу.
Как сообщалось ранее, недавно Конституционный суд Украины в очередной раз отложил рассмотрение закона о люстрации.