З'явилося відео з пишного весілля Павла Зіброва

Павло Зібров і його дружина Марина відзначили 25 років спільного життя пишним весіллям - пара відновила обітниці.

На фото і відео, які з'явилися в мережі, Марина в красивому весільному вбранні. А святкову церемонію, що цікаво, провела донька пари Діана. Дівчина запитує, чи візьме Павло Марину в дружини вдруге.

Павло і Марина Зіброви

"Діаночка, скажи, а у мене є варіанти? Так, я з великим задоволенням кажу: я хочу далі з тобою жити до 130 років", - жартує Павло Зібров перед вівтарем.

Як йдеться у сюжеті "Ранок з Україною", серед гостей було тільки й розмов, що про наречену! Марина Зіброва для весілля ввела суворий дрес-код.

"Вона просила, щоб ми не приходили в одязі темних тонів", - коментує народний артист України Віталій Білоножко.

Гості на весіллі Зібрових (фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Про те, що хоче бути нареченою вдруге в житті, дружина народного артиста заговорила першою. Павло Миколайович - тільки радий порадувати кохану. Напередодні Марина розповідала: чоловік до організації не має відношення взагалі! Тим більше, не втручався і вибір сукні своєї прекрасної нареченої...

"У мами було три сукні, які: "Це точно моє плаття", а потім воно їхало назад в магазин", - коментує дочка Павла і Марини Зібрових Діана.

Навіщо Павлу і Марині друге весілля? Виявилося: першого у них взагалі не було!

"25 років тому у нас не було весілля. У нас був день народження Марини, ювілей, і ніхто нічого не знав. Ми прийшли в гості, де після другого тосту, коли привітали Маринку, сказали, що ми одружилися. І не було у нас білої сукні з фатою", - зізналися журналістам "молодята".

Павло і Марина Зіброви (фото: прес-служба каналу "Україна")

"Довіра. Любов і довіра. І треба ставитися з гумором. Не лазити в телефонах, Фейсбуках, Інстаграмах. Треба довіряти і все буде добре!" - озвучили секрет такого міцного шлюбу Павло і Марина.

Сам Зібров опублікував у своєму Instagram відео першого весільного танцю.

Павло Зібров одружився

"Цей день ми провели як у казці! Все було як в перший раз! Перший танець, перший поцілунок, перший ми обмінялися обручками і почули заповітне "Так"! Ми дякуємо всім дорогим гостям, хто розділив цей вечір з нами, і особливу подяку ми з Мариною хочемо висловити нашій дочці Діані за те, що вона так майстерно провела нашу церемонію та й взагалі, що допомогла втілити це дійство в життя! Тому що об'єднати срібне весілля і ювілей - це треба мати справжній талант, і вона впоралася краще всіх! Багато запитують, який секрет довгого союзу? По-перше - треба любити Справжня любов не проходить з часом, а стає тільки міцнішою і більш усвідомленою! А кращий спосіб продовжити любов - це насолоджуватися кожною спільно проведеної хвилиною. І ні про що не шкодувати!" - написав Зібров.

Павло і Марина Зіброви (фото: instagram.com/zirkovyi_shlyah)

Раніше Андре Тан, Дзідзьо і Зібров розповіли, що їх об'єднує.