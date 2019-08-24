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Это фантом: Зибров задумался о независимости и проблемах Украины

STYLERПерсоны    24.08.2019 - 14:32
Это фантом: Зибров задумался о независимости и проблемах Украины
Павел Зибров (Фото: instagram.com/pavlo_zibrov)

Павел Зибров высказался о независимости в своем понимании

Павел Зибров поздравил украинцев с Днем Независимости и пожелал стране процветания и не отступать перед вызовами, отстаивая свои национальные интересы. Также известный 62-летний артист высказался о независимости в собственном понимании.

Певец считает, что все люди в своей жизни на самом деле чувствуют зависимость от родных, близких, наставников, учителей, истории, от своей земли. И это - хорошая зависимость.

"Ты зависим от этого, потому что это дало нам старт, дало возможность жить, творить, раскрываться. Потому, что такое независимость в прямом смысле, я не понимаю", - сказал Зибров.

Это фантом: Зибров задумался о независимости и проблемах Украины

Павел Зибров (Фото: пресс-служба)

Народный артист Украины, который недавно подвергся в сети жесткой критике из-поддержки сепаратиста Владимира Струка, который баллотировался в Верховную Раду на выборах 2019, заявил о невозможности быть независимой страной, живя в центре Европы.

"Мы зависимы от наших соседей, мы зависимы от наших партнеров. Просто надеяться за то, что они будут решать наши проблемы - нет. Это не правильно, это фантом. Такого не было и не будет. Каждый занимается своим. Каждое государство отстаивает свои национальные интересы", - убежден Зибров.

Также музыкант озвучил свое понимание независимости: это когда будут прозрачно работать суды, прокуратура, будет работать для всех один закон – "вот это будет Независимость".

"Я очень горжусь и поздравляю Украину с тем, что нам уже 28. Желаю нам идти только вперед, и ни шагу назад. В радость, в процветание, в независимость. Я поздравляю тебя, Украина!" - сказал Зибров.

Как сообщалось ранее, недавно Павел Зибров снялся в рекламе одной из лотерей. Артист предстал в образе героя фильма "Люди в черном", а компанию ему составил спортсмен и чемпион Жан Беленюк, который в то время баллотировался в Верховную Раду от партии "Слуга народа".

Напомним, что в 2016 году певца Павла Зиброва хотели лишить звания Народного артиста из-за клипа про железную дорогу.

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