Появилось видео эпичного ДТП в Киеве: машина зацепилась за провода, повисла в воздухе и рухнула

В Киеве на Северном мосту оборвалась контактная сеть троллейбуса. Водитель Toyota не заметил провода и наехал на них. После чего машина повисла в воздухе, а потом рухнула на бок.

Интересно, что после аварии водитель пытался скрыться с места ДТП. Инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения, но он отказался от прохождения проверки на драгере.

"Зато пытался переложить вину на свою жену и утверждал, что это она находилась за рулем", - говорится в сообщении правоохранителей.

На мужчину составили три протокола: по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством без наличия соответствующих документов) КоАП.

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