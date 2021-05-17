З'явилося відео епічної ДТП в Києві: машина зачепилася за дроти, повисла в повітрі і впала

У Києві на Північному мосту обірвалася контактна мережа тролейбуса. Водій Toyota не помітив дроти і наїхав на них. Після чого машина повисла в повітрі, а потім впала на бік.

Цікаво, що після аварії водій намагався втекти з місця ДТП. Інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння, але він відмовився від проходження перевірки на драгері.

"Зате намагався перекласти провину на свою дружину і стверджував, що це вона перебувала за кермом", - йдеться в повідомленні правоохоронців.

На чоловіка склали три протоколи: за ч.1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння), ст. 124 (Порушення ПДР, що спричинило ДТП) та постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом без наявності відповідних документів) КпАП.

Користувачі мережі прокоментували даний інцидент.