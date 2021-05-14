В Киеве такист-индус вылетел на встречку и протаранил авто: просто заснул за рулем

В Киеве таксист индийского происхождения устроил серьезное ДТП. Он уснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто марки Lada.

Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.

Авария произошла на улице Межигорской в Подольском районе Киева.

По предварительной информации, водитель такси на Renault заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Lada. Двум участникам ДТП врачи скорой помощи оказали помощь.

Вся информация уточняется правоохранителями, которые работают на месте происшествия.

Видео аварии можно посмотреть по этой ссылке.

В комментариях украинцы отметили, что водители такси составляют себе нереальные графики и очень сильно устают, не рассчитывая силы.