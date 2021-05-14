В Киеве такист-индус вылетел на встречку и протаранил авто: просто заснул за рулем
В Киеве таксист индийского происхождения устроил серьезное ДТП. Он уснул за рулем своей машины Renault и въехал в авто марки Lada.
Об этом сообщается на странице Киев Оперативный в Facebook.
Авария произошла на улице Межигорской в Подольском районе Киева.
По предварительной информации, водитель такси на Renault заснул за рулем и вылетел на встречную полосу, где протаранил автомобиль Lada. Двум участникам ДТП врачи скорой помощи оказали помощь.
Вся информация уточняется правоохранителями, которые работают на месте происшествия.
Видео аварии можно посмотреть по этой ссылке.
В комментариях украинцы отметили, что водители такси составляют себе нереальные графики и очень сильно устают, не рассчитывая силы.
- А потому что работают сутки через сутки, большинство сами выбирают такой график, вот и не вывозят.
- До х*ена кто так работает. Я в маршрутке раз ехал последним рейсом на межгороде, он какую-то баночку открывал и нюхал, чтоб не уснуть.
- А это уже страшно. Они же по 40 людей возят.
- Это сплошь и рядом, они и в Киеве на стимуляторах ездят.
Как мы ранее писали, в Одессе водитель "скорой" с пациентами в салоне уснул за рулем и влетел в такси.
Также мы рассказывали, что в Киеве водитель маршрутки насмерть сбил женщину возле пешеходного перехода.