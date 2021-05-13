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В Киеве пьяный иностранец протаранил "Дом Петра І": как наказали водителя (фото)

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Киев, Четверг 13 мая 2021 21:27
В Киеве пьяный иностранец протаранил "Дом Петра І": как наказали водителя (фото) Коллаж РБК-Украина: в Киеве пьяный водитель врезался в памятник архитектуры
Автор: Владимир Костырин

В Киеве мужчина за рулем легковушки BMW врезался в здание XVII - XVIII веков, которое является памятником архитектуры национального значения. Оказалось, что водитель-иностранец был пьян.

Об этом 13 мая передали в пресс-службе патрульной полиции Киева.

ДТП произошло на улице Константиновской, 6/8, возле станции метро "Контрактовая площадь" вчера днем.

Автомобилист протаранил Каменицу киевского войта, которую называют Дом Быковского или "Дом Петра І" (впрочем, российский император Петр Романов тут никогда не был). Здание сейчас функционирует как филиал Музея истории Киева - Музей истории благотворительности в Киеве.

"Во время выяснения обстоятельств происшествия инспекторы заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения", - рассказали правоохранители.

В Киеве пьяный иностранец протаранил &quot;Дом Петра І&quot;: как наказали водителя (фото)В Киеве пьяный иностранец протаранил &quot;Дом Петра І&quot;: как наказали водителя (фото)

В Киеве пьяный водитель врезался в "Дом Петра І" (фото: t.me/kyivpatrol)

Мужчина в авто на польских номерах согласился пройти освидетельствование на месте с помощью прибора Драгер. Результат показал 1,95 промилле, что почти в 10 раз превышает допустимый уровень.

На виновника аварии составили протоколы по ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения), ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КоАП. Автомобиль забрали на штрафплощадку.

В Киеве пьяный иностранец протаранил &quot;Дом Петра І&quot;: как наказали водителя (фото)

Врезавшийся в старинное здание в Киеве водитель был пьян (фото: t.me/kyivpatrol)

Ранее сообщалось, что недавно пьяный в хлам водитель опрокинул бетономешалку в Киеве, и видео момента ДТП показали в сети.

Также мы писали о том, что на днях в Киеве задержали пьяную в стельку женщину на авто, которая побила рекорд на Драгере.

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