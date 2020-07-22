Выглядит все очень странно: появилось полное видео задержания террориста в Луцке

Появилось полное видео задержания террориста в Луцке Максима Кривоша, который вчера, 21 июля, захватил автобус с пассажирами. Кадры выглядят достаточно странно, потому что штурм с участием БТР и светозвуковыми эффектами начался лишь минуты через полторы после того, как террорист сдался и из автобуса вывели часть заложников.

Сначала Максим Кривош сам вышел из автобуса и стоял так некоторое время, показывая что не вооружен. Затем к нему медленно подходят три человека: медик, спецназначенец и первый заместитель главы Нацполиции Евгений Коваль. На Кривоша надевают наручники, после чего отводят в сторону. Далее из автобуса начинают выпускать людей.

Только потом с шумом появляется БТР, начинается штурм, а террориста укладывают на землю и "вяжут". Видео опубликовано на Facebook-странице Pavlovsky News.

Полное видео освобождения заложников и задержания террористов в Луцке (facebook.com/pavlovskynews)

Пользователи сети в комментариях согласны, что выглядит этот штурм достаточно странно:

"Вот это шоу, спасибо, уже с утра насмеялась";

"Опять спектакль... Люди не очень и хотели выходить... С работы быстрее уходят... А к чему был БТР?! Аваков устроил пиар!"

"Из автобуса все выходят с сумками, а если у него подельник, а если там взрывчатка, а если если если еще многоооо вопросов!"

"Хорошо, что камеры засняли. Теперь видно, что никакого штурма не было. Вообще вопрос теперь, а не постановка ли это? Ваше мнение";

"Такой требовательный и придирчивый зритель пошёл, сценарий не тот, игра плохая... а сами, на жаре попробуйте исполнить!"

Сомнения и вопросы возникли и у представителей СМИ. Так, журналист Марьяна Метельская написала в Facebook про некоторые нестыковки во вчерашнем теракте.

Девушка недоумевает, откуда взялось столько людей в автобусе, что выехал с автостанции всего с двумя пассажирами, и как он оказался в центре, если ехал совсем в другом направлении.

И почему полиция первая начала связываться со СМИ и писать в журналистские чаты.

Скриншот (facebook.com/mariana.metelska)

Напомним, что в 9:25 21 июля мужчина сам позвонил в полицию и заявил про захват заложников в рейсовом автобусе "Берестечко - Красниловка" и представился Максимом Плохим. Потом появилось видео, на котором он обвиняет во всем "систему". Ближе к обеду террорист опубликовал требования: высокопоставленные чиновники должны были публично признать себя "террористами в законе", а Владимир Зеленский - порекомендовать фильм "Земляне".

Спустя время захватчик начал обзванивать родственников своих заложников и говорить, чтобы они связывались со СМИ. Он также звонил и писал журналистам, чтобы те приехали.

Ближе к вечеру Кривош поговорил с Владимиром Зеленским, после чего захватчик освободил троих людей, включая ребенка и беременную женщину. Затем президент опубликовал короткое видео, в котором выполнил одно из странных требований террориста. Как оказалось, это Зеленский сделал после переговоров с Кривошем - он согласился отпустить всех, если гарант порекомендует фильм "Земляне".

Вечером стало известно, что террорист задержан, а заложники освобождены.