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Луцкий захватчик отпустил троих заложников после разговора с Зеленским

Вторник 21 июля 2020 20:46
Луцкий захватчик отпустил троих заложников после разговора с Зеленским
Фото: захват террористов в Луцке (konkurent ua)
Автор: Лера Полищук

Мужчина отпустил двух женщин и мужчину

Президент Украины Владимир Зеленский поговорил с Максимом Кривошем. После разговора преступник согласился отпустить троих заложников.

Об этом РБК-Украина сообщил источник в Офисе президента.

По словам собеседника издания, президент держит ситуацию в Луцке на личном контроле.

"Благодаря разговору президента Владимира Зеленского с мужчиной, который называет себя Максимом "Плохим", и удерживает автобус с людьми в Луцке, три человека покинули транспортное средство и сейчас находятся на свободе", - сообщил источник.

В свою очередь, замглавы МВД Антон Геращенко сообщил, что мужчина отпустил пожилую женщину, подростка и молодую девушку.

Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль договорился с Максимом Кривошем об освобождёнии...

Опубліковано Антоном Геращенком Вівторок, 21 липня 2020 р.

Отметим, во вторник утром в Луцке мужчина захватил маршрутный автобус с пассажирами. У террориста с собой взрывчатка и оружие.

Напомним, СБУ квалифицировала захват заложников в Луцке как теракт.

Также Арсен Аваков сообщил, что, со слов террориста, заложники находятся в нормальном состоянии, а правоохранители уже установили с ним контакт.

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Новости Украины ЛуцкзаложникиАрсен Аваков
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