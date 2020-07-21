Луцкий террорист вышел на связь с сыном заложницы: о чем они говорили

В Луцке террорист удерживает заложников в автобусе (фото: Волинь 24)

Террорист, захвативший заложников в автобусе в Луцке требует внимания прессы

Луцкий террорист начал обзванивать родственников заложников, которых захватил в автобусе "Берестечко-Красниловка" утром 21 июля. Кроме того, Маским Плохой звонит известным журналистам, требуя их прибыть на место происшествия.

Так, одна из женщин позвонила сыну, которого попросила связаться с как можно большим количеством СМИ, чтобы озвучили его требования.

В частности, запись попала на Censor.net, чего и требовал Плохой.

В разговоре женщина опасалась штурма полицией и говорила фразы: "Мы передадим требования..." и "Полиция может убить всех..."

Потом трубку взял сам террорист и попросил сына заложницы связаться со СМИ и передать его требования.

Террорист позвонил сыну заложницы (видео: Censor.net)

Кроме того, он связался через телефон еще одной заложницы с каналом "Прямой". Текст разговора появился в Facebook канала.

"Вам сейчас владелица этого телефона... У меня есть определенные требования короче. Если их не выполнят то есть... Заминирована одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?" - в частности заявил Плохой.

Разговор Луцкого террориста со СМИ (скрин: facebook.com/pershyjnews)

О том, что террорист с ним связался, рассказал и журналист Юрий Бутусов. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Только что мне звонил захвативший автобус с людьми в Луцке "Максим Плохой". Говорит, что располагает оружием и взрывчаткой. Люди в автобусе, с телефонов которых он осуществляет звонки, воспринимают его угрозу вполне серьезно. Он требует от журналистов распространения его требований, которые изложены в обращении. Его требования опубликованы. Сказал, что хочет, чтобы все журналисты к нему приехали", - написал Бутусов.

Напомним, что террорист требует, чтобы бывшие и нынешние высокопоставленные чиновники написали в соцсетях, что они "террористы в законе", а Владимир Зеленский должен написать: "Фильм "Земляне" 2005 года. Смотреть всем".

Требования Максима Плохого (скрин: соцсети)

Захват заложников произошел в Луцке в 9:25. Террорист сам позвонил в полицию, назвав имя Максим Плохой.

Позже стало известно, что террориста зовут Максим Степанович Кривош. Он проживает в Луцке, но родился в Российской Федерации.

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