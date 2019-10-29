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В Золотом начался отвод войск: в сеть попало первое видео

STYLERВойна    29.10.2019 - 15:44
В Золотом начался отвод войск: в сеть попало первое видео
В Золотом началось разведение войск (УНИАН)

В сети появилось видео, как в Золотом на Донбассе началось разведение войск

В Золотом на Донбассе 29 октября начался процесс разведения сил. Перед началом украинские военные и террористы "ДНР" запустили в небо ракеты белого цвета, которые называются сигнальными. Видео этого события опубликовали в сепартистских изданиях.

Видео: Разведение сил на Донбассе (YouTube)

Напомним, что на одном из заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске в октябре была достигнута договоренность о проведении разведения сил на участках в Золотом и Петровском. Как известно, для того, чтобы это стало возможным в течение семи дней должен соблюдаться режим тишины.

Как неоднократно заявляли президент Украины Владимир Зеленский, а также глава Министерства иностранных дел Вадим Пристайко, после проведения разведения сил в Золотом и Петровском будет возможна встреча "нормандской четверки".

Кстати, в видеообращении добровольцев и активистов говорится, что в Золотом нет не то что семи, а даже одного дня "тишины". Этой ночью оккупанты обстреливали их позиции.

Отвод войск: добровольцы в Золотом сделали резкое заявление (видео) Разведение сил в Золотом: все подробности
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