Появились впечатляющие фото обледеневшего берега Кирилловки

В сети опубликовали восхитительные фотографии популярного у украинцев курорта в Запорожской области Кирилловки. На снимках виден обледеневший берег Азовского моря.

Завораживающие зимние фотографии опубликовал Сергей Шубин на своей странице в Facebook .

Отметим, что поселок городского типа Кирилловка находится в Мелитопольском районе на северо-западном побережье Азовского моря. В состав поселка входит две песчаные косы - коса Пересыпь и Федотова коса.

Минусовые температуры сделали свое дело и камни покрылись льдом. Впечатляющую картину создала сама природа. Пользователи сети в восторге от этих фотографий.

На фото видны обледеневшие камни, которые выглядят просто потрясающе. Отметим, что несколько дней назад в Кирилловке море было неспокойным.

"Море, камни, пена, лед. Кирилловка в январе", - подписал он свои снимки.

Напомним, осенью в Кирилловке море стало цвета какао из-за сильного шторма, который поднял песок из дна. При этом линия прибоя была покрыта белоснежными хлопьями пены.

Мы также писали о том, что красоту заснеженных Карпат в лучах солнца показали на сказочных фото. Потрясающая панорама была запечатлена на известной горе Поп Иван. Снимками поделился горный спасатель Василий Фицак.