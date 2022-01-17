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Появились впечатляющие фото обледеневшего берега Кирилловки

Автор: Роман Мирончук

В сети опубликовали восхитительные фотографии популярного у украинцев курорта в Запорожской области Кирилловки. На снимках виден обледеневший берег Азовского моря.

Завораживающие зимние фотографии опубликовал Сергей Шубин на своей странице в Facebook.

Кирилловка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

"Море, камни, пена, лед. Кирилловка в январе", - подписал он свои снимки.

Кирилловка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

На фото видны обледеневшие камни, которые выглядят просто потрясающе. Отметим, что несколько дней назад в Кирилловке море было неспокойным.

Кирилловка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

Минусовые температуры сделали свое дело и камни покрылись льдом. Впечатляющую картину создала сама природа. Пользователи сети в восторге от этих фотографий.

Кирилловка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)

Отметим, что поселок городского типа Кирилловка находится в Мелитопольском районе на северо-западном побережье Азовского моря. В состав поселка входит две песчаные косы - коса Пересыпь и Федотова коса.

Напомним, осенью в Кирилловке море стало цвета какао из-за сильного шторма, который поднял песок из дна. При этом линия прибоя была покрыта белоснежными хлопьями пены.

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Запорожская областьКирилловка