З'явилися вражаючі фото обледенілого берега Кирилівки

У мережі опублікували чудові фотографії популярного в українців курорту в Запорізькій області Кирилівки. На знімках видно обмерзлий берег Азовського моря.
Зимові фотографії, які просто зачаровують, опублікував Сергій Шубін на своїй сторінці в Facebook.
Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)
"Море, камені, піна, лід. Кирилівка в січні", - підписав він свої знімки.
Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)
На фото видно обмерзлі камені, які виглядають просто приголомшливо. Зазначимо, що кілька днів тому в Кирилівці море було неспокійним.
Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)
Мінусові температури зробили свою справу і камені вкрилися льодом. Вражаючу картину створила сама природа. Користувачі мережі в захваті від цих фотографій.
Кирилівка (фото: facebook.com/sergey.shubin.167)
Зазначимо, що селище міського типу Кирилівка знаходиться в Мелітопольському районі на північно-західному узбережжі Азовського моря. До складу селища входить дві піщані коси - коса Пересип і Федотова коса.
Нагадаємо, восени в Кирилівці море стало кольору какао через сильний шторм, який підняв пісок з дна. При цьому лінія прибою була покрита білосніжними пластівцями піни.
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